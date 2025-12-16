Prima pagină » Actualitate » Ce arată rezultatele necropsiei Rodicăi Stănoiu

Ce arată rezultatele necropsiei Rodicăi Stănoiu

16 dec. 2025, 17:38
Ce arată rezultatele necropsiei Rodicăi Stănoiu
Rodica Stănoiu și iubitul său, Marius Calotă

Cancan are rezultatele necropsiei Rodicăi Stănoiu! Controversele de după moartea sa i-au determinat pe procurori s-o deshumeze pe fosta ministră a Justiției, mai ales că mulți colegi de breaslă, dar și apropiați, s-au declarat revoltați de faptul că a fost îngropată fără autopsie, mai ales că aceasta ajunsese la spital cu mai multe lovituri, dar și subnutrită.

Deși presa anunțase verdictul necropsiei în cazul Rodicăi Stănoiu, încă de ieri, aceasta s-a făcut, de fapt, astăzi, după ce trupul neînsuflețit al fostei demnitare, deshumat la cererea procurorilor, a fost reevaluat de doi medici, în cadrul dosarului de moarte suspectă care a zguduit opinia publică.

Astfel, sursele Cancan au dezvăluit că specialiștii au stabilit fără dubii: nu există urme de violență pe corp, a fost exclusă inclusiv varianta strangulării, iar decesul a survenit în urma unui stop cardiac. Dar misterul nu este, totuși, pe deplin lămurit pentru că nu se cunoasște cauza infarctului..

Răspunsul final urmează să vină din probele toxicologice, dar rezultatele pot întârzia până la o lună, timp în care ancheta rămâne deschisă, iar suspansul – maxim, potrivit sursei citate.

Rodica Stănoiu

Duminică, procurii au anunțat deschiderea unui dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, iar a doua zi, luni, au deshumat-o. Totul s-a întâmplat după ce mai mulți apropiați ai fostei demnitare au povestit că aceasta a ajuns la spital cu mai multe lovituri pe corp, fără să cunoască sursa lor.

„Părea prizonieră în propria casă”

De asemenea, unii dintre prietenii ei au declarat pentru Cancan că Rodica Stănoiu părea „prizonieră” în propria casă, ba chiar era păzită de un câine periculos pentru a nu putea ieși afară.

„Ce stiu eu este că în data de 10 mai, când era ziua doamnei Stănoiu, am sunat-o ca să îi duc un buchet de flori. Mi-a răspuns și am fost la dânsa, însă o vreme nu am putut intra. Dânsa statea speriată în ușa întredeschisă pentru că pe acolo era un căine foarte periculos si mi s-a părut că devenise prizonieră în propria casă. Apoi a plecat câinele și mi-a zis, repede, să vorbim…4-5 minute. Nu era într-o formă bună, slăbise, dar era cu spiritul viu. E greu de imaginat că la o femeie de o inteligență ieșită din comun, ca dumneai, să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă, de câteva luni. Apoi, când a fost dusă la spital, nu am avut cum să ajut pentru că am avut și eu probleme medicale. Îmi pare sincer foarte rău”, a declarat magistratul Emilian Stănișor.

Cele mai noi