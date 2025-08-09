Ce au putut să găsească noii proprietari în casele în care s-au mutat. Lucrurile bizare pe care foștii locatari le-au lăsat în urmă

Unii dintre noii proprietari care s-au mutat în diverse locuințe au avut parte de surprize mari! Foștii locatari le-au lăsat „moștenire” anumite lucruri pe care multe persoane le pot considera a fi bizare. Printre acestea se numără o placentă și un băț de dinamită.

Mutarea într-o nouă casă ar putea reprezenta o provocare uriașă pentru multe persoane. Pot avea loc o multitudine de situații și, de altfel, noii proprietari pot descoperi „comorile” lăsate de vechii locatari. Unii dintre ei au lăsat „moștenire” lucruri care pot părea bizare pentru unele persoane.

Ce au putut să găsească noii proprietari în casele în care s-au mutat

De exemplu, noul proprietar al unei case din Scoția a găsit în pod un pachet cu slipi vechi, murdari, care ar fi datat din anii 1970. Chiar dacă acel conținut al pachetului se afla într-o stare deplorabilă, slipii au ajuns expuși într-un studio.

Altfel, un rezident din Washington a descoperit o păpușă de resuscitare dezmembrată, într-o valiză.

Uimirea a venit și în cazul unui locatar din Țara Galilor. A găsit în congelatorul foștilor chiriași un pachet în care, inițial, a crezut că este carne. După ce pachetul a ajuns consumat de câinele familiei, fosta chiriașă a apelat noul locatar pentru a-l întrebat de pachetul din congelator. A aflat că, de fapt, era placenta ei congelată.

Locatarul unui apartament din Londra a găsit un costum intim, iar o persoană din Long Island a găsit monede lăsate la pervazul ferestrelor. Altcineva a găsit un băț de dinamită, arată atena3.ro.

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)