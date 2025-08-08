Ce avere are, de fapt, MrBeast: A recunoscut totul!

Ce avere are, de fapt, MrBeast. Youtuber-ul este unul dintre cei mai celebri influenceri de pe platforma de streaming video.

Ce avere are, de fapt, MrBeast

MrBeast a recreat scene din celebrul serial „Squid Game”, dar este cunoscut și pentru faptele sale filantropice, scrie ladbible.com.

Datorită lui MrBeast, două milioane de oameni din Malawi au acum acces la apă potabilă.

Același personaj a cheltuit bani pentru experimente bizare, precum un antrenament non-stop la sala de fitness sau provocarea de a sta cât mai mult într-un cerc.

Jimmy Donaldson (aka MrBeast) spune că vrea să creeze o lume mai bună și a dovedit asta prin faptele sale.

Fondurile sale nu sunt însă nelimitate. Câți bani are, însă, în conturi, celebrul MrBeast?

Acesta a vorbit despre averea sa în cadrul unui live stream moderat de influencerul Adin Ross.

Este sau nu MrBeast MILIARDAR?

„Jimmy, ești miliardar? Fii sincer”, l-a întrebat Adin Ross pe MrBeast.

„Da”, a răspuns youtuber-ul. „Cât ar valora cel mai mare canal de YouTube din lume?”

MrBeast ar putea avea o avere de miliarde, în condițiile în care clipurile sale au fost vizionate de 92 miliarde de ori și are câteva afaceri de succes, precum Feastables și hamburgerii MrBeast.

Altădată, MrBeast a spus că are în cont „sub un milion de dolari”.

Primul său clip viral a atins 100.000 de vizualizări și i-a asigurat calea spre succes.

Sursa foto: Capturi YouTube

Autorul recomandă