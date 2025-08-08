Prima pagină » Actualitate » Ce avere are, de fapt, MrBeast: A recunoscut totul!

Ce avere are, de fapt, MrBeast: A recunoscut totul!

08 aug. 2025, 11:44, Actualitate
Ce avere are, de fapt, MrBeast: A recunoscut totul!

Ce avere are, de fapt, MrBeast. Youtuber-ul este unul dintre cei mai celebri influenceri de pe platforma de streaming video.

Ce avere are, de fapt, MrBeast

MrBeast a recreat scene din celebrul serial „Squid Game”, dar este cunoscut și pentru faptele sale filantropice, scrie ladbible.com.

Datorită lui MrBeast, două milioane de oameni din Malawi au acum acces la apă potabilă.

Același personaj a cheltuit bani pentru experimente bizare, precum un antrenament non-stop la sala de fitness sau provocarea de a sta cât mai mult într-un cerc.

Jimmy Donaldson (aka MrBeast) spune că vrea să creeze o lume mai bună și a dovedit asta prin faptele sale.

Fondurile sale nu sunt însă nelimitate. Câți bani are, însă, în conturi, celebrul MrBeast?

Acesta a vorbit despre averea sa în cadrul unui live stream moderat de influencerul Adin Ross.

Este sau nu MrBeast MILIARDAR?

„Jimmy, ești miliardar? Fii sincer”, l-a întrebat Adin Ross pe MrBeast.

„Da”, a răspuns youtuber-ul. „Cât ar valora cel mai mare canal de YouTube din lume?”

MrBeast ar putea avea o avere de miliarde, în condițiile în care clipurile sale au fost vizionate de 92 miliarde de ori și are câteva afaceri de succes, precum Feastables și hamburgerii MrBeast.

Altădată, MrBeast a spus că are în cont „sub un milion de dolari”.

Primul său clip viral a atins 100.000 de vizualizări și i-a asigurat calea spre succes.

Sursa foto: Capturi YouTube

Autorul recomandă

Citește și

ACTUALITATE Alexandra, o româncă de 29 de ani, a murit într-un cumplit accident, pe „șoseaua blestemată” din Italia
13:15
Alexandra, o româncă de 29 de ani, a murit într-un cumplit accident, pe „șoseaua blestemată” din Italia
VIDEO Două femei, care s-ar fi ocupat cu „VRĂJITORIA”, au obținut peste 30.000 de euro de la o victimă. Suspectele, reținute pentru înșelăciune
12:53
Două femei, care s-ar fi ocupat cu „VRĂJITORIA”, au obținut peste 30.000 de euro de la o victimă. Suspectele, reținute pentru înșelăciune
EXCLUSIV CONTROVERSA Cărții de condoleanțe pentru Ion Iliescu, din ambasade / MAE: E o falsă știre
12:46
CONTROVERSA Cărții de condoleanțe pentru Ion Iliescu, din ambasade / MAE: E o falsă știre
EXCLUSIV Ziarista filată de SRI la „Terasa Anda” reacționează la 30 de ani după SCANDALUL “Iliescu-KGB” /„Istoria îl va judeca”
12:45
Ziarista filată de SRI la „Terasa Anda” reacționează la 30 de ani după SCANDALUL “Iliescu-KGB” /„Istoria îl va judeca”
ACTUALITATE Schema la care a apelat o româncă de 20 de ani din Italia pentru a jefui bătrâni. Ce au descoperit anchetatorii
12:38
Schema la care a apelat o româncă de 20 de ani din Italia pentru a jefui bătrâni. Ce au descoperit anchetatorii
GUVERN Legea pensiilor private, amânată de Guvernul lui Ilie Bolojan pentru săptămâna viitoare
12:20
Legea pensiilor private, amânată de Guvernul lui Ilie Bolojan pentru săptămâna viitoare
Mediafax
Prognoza METEO pe patru săptămâni: temperaturi mai ridicate și ploi puține în vest
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
Liderii PSD se întâlnesc pentru a decide continuarea sau ieșirea de la guvernare
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Șoferii rămân fără permis auto. Sunt ”executați silit” de către stat. Nu va fi înapoiat dacă nu se achită banii
Evz.ro
George Simion, promovat de rețeaua „Șor” în Republica Moldova. Poliția a ridicat arme, bani în urma a 78 de percheziții
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
UNTOLD X. Cât te costă o porție de mâncare la ediția aniversară a celebrului festival? Iată prețurile la care trebuie să te aștepți
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Cartofii pot crește riscul de diabet, dar depinde cum îi gătești
OPINIE Ion Cristoiu: Moartea lui Ion Iliescu a vîrît în comă Coaliția de guvernare
13:03
Ion Cristoiu: Moartea lui Ion Iliescu a vîrît în comă Coaliția de guvernare
EXTERNE ONU a cerut „oprirea imediată” a planului israelian de a prelua CONTROLUL asupra Fâșiei Gaza/ „Va conduce la strămutări forțate masive”
12:57
ONU a cerut „oprirea imediată” a planului israelian de a prelua CONTROLUL asupra Fâșiei Gaza/ „Va conduce la strămutări forțate masive”
EXTERNE Comercianții din Bulgaria sunt OBLIGAȚI, începând de astăzi, să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro
12:48
Comercianții din Bulgaria sunt OBLIGAȚI, începând de astăzi, să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro
POLITICĂ USR îi răspunde PSD-ului, în cazul lui Ion Iliescu: „Momentul trebuie depășit”
12:46
USR îi răspunde PSD-ului, în cazul lui Ion Iliescu: „Momentul trebuie depășit”
ACTUALITATE Cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru”. Sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice
11:49
Cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru”. Sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice
POLITICĂ Adrian Năstase, CONCLUZIE tranșantă despre soarta coaliției PSD-USR: „Divorțul pare inevitabil. Partajul va fi dificil”
11:44
Adrian Năstase, CONCLUZIE tranșantă despre soarta coaliției PSD-USR: „Divorțul pare inevitabil. Partajul va fi dificil”