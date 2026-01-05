Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro (63 de ani), capturat de forțele americane în urma unei operațiuni-fulger desfășurate la Caracasa, urmează să fie judecat în Statele Unite pentru acuzații de „narcoterorism”. Maduro conducea Venezuela cu o mână de fier de mai bine de 13 ani, după ce l-a urmat la putere pe Hugo Chavez.

Iar acești ani la conducerea țării, cu cele mai mari resurse de petrol din lume au fost cea mai bună ocazie pentru ca președintele să strângă o avere destul de consistentă, notează Cancan.

Născut în 1962 la Caracas, Maduro a fost șofer de autobuz înainte de a deveni președinte, iar apoi a început, încet-încet, să urce în ierarhie.

Mai întâi, în cadrul sindicatului angajaților regiei de transport din Caracas, de unde a făcut pasul în politica mare și a devenit un aliat al fostului președinte Chavez, potrivit Times of India.

Apoi, în 2013, s-a căsătorit cu Cilia Flores, o avocată și politiciană de renume din țară, fostă membră a Adunării Naționale a Venezuelei, devenind președintele acesteia în 2006. De altfel, a fost prima femeie care a făcut acest lucru.

Maduro a fost ministru de Externe al Venezuelei din 2006 până în 2013, iar ulterior a devenit vicepreședinte. După moartea lui Chavez, în 2013, a devenit președintele țării sud-americane.

În 2024, a fost ales pentru a treia oară președinte, deși alegerile sunt, în general, considerate fraudate.

Ce avere are Nicolás Maduro

Estimările privind averea lui Maduro și a soției sale sunt neclare, din cauza informațiilor limitate, dar – potrivit Celebrity Net Worth – averea netă a sa este estimată la aproximativ 2 milioane de dolari, în timp ce averea netă a lui Flores este plasată între 2 și 5 milioane de dolari.

Estimările se bazează pe salariile din serviciul public și pe activele înregistrate. Potrivit presei locale, Maduro încasa peste 4.000 de dolari pe lună doar din funcția de președinte al Venezuelei.

Guvernul lui Maduro a fost acuzat în repetate rânduri de corupție, inclusiv acuzații că înalți oficiali au deturnat miliarde din venituri obținute din petrol prin intermediul rețelelor criminale.

Administrația lui s-a confruntat cu sancțiuni severe impuse de SUA și de alte națiuni. De altfel, în anul 2020, a fost acuzat de corupție și alte infracțiuni de către Washington.

Maduro a depus jurământul pentru un al treilea mandat în ianuarie 2025, iar alegerile care au dus la aceste rezultate au fost criticate ca fiind frauduloase de observatorii internaționali și de opoziție.