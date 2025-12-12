Ce carieră a ales fiica Danei Săvuică. ”Mi-a zis că asta nu e o meserie pentru ea”

Fostul model Dana Săvuică, în vârstă de 55 de ani, a făcut declarații despre fiica sa, Julie, și a dezvăluit ce carieră a ales aceasta să urmeze.

Dana Săvuică a format o familie, timp de 26 de ani, alături de Răzvan Stanciu, însă mariajul lor a ajuns la final în anul 2016. Cei doi au împreună o fată, Julie. În urmă cu ceva timp, Dana Săvuică a vorbit despre motivele care au dus la separarea de soț, afirmând că relația lor a fost compromisă și de faptul că s-au căsătorit prea devreme.

Dana Săvuică a oferit câteva amănun te despre fiica sa într-un interviu pentru revista Viva. Fostul model a explicat de ce Julie nu a vrut să fie în showbiz și spre ce activitatea s-a îndreptat.

Ce carieră a ales fiica Danei Săvuică. ”Este pe calea diplomației, la fel ca tatăl meu”

”Fiica mea împlinește acum, în decembrie, 31 de ani și este pe calea diplomației, la fel ca tatăl meu, l-a urmat pe el. Deși, apropo de showbiz, Dumnezeu a lăsat-o cu o voce foarte frumoasă și a avut o perioadă, în adolescență, când am încercat să o manageriez, până la urmă ea mi-a zis că asta nu e o meserie pentru ea și că își dorește să facă lucruri care să schimbe perspectiva și imaginea României. Și atunci, ea a mers pe științe politice, a făcut facultatea la stat, apoi a plecat în Marea Britanie cu o bursă și, când a revenit, s-a pus serios pe obiectivul de a deveni diplomat”, a detaliat Dana Săvuică.

Întrebată dacă nu a fost tentată ea însăși să aibă o carieră în diplomație sau politică, Dana Săvuică a răspuns:

”Tocmai pentru că sunt justițiară și am simțul dreptății nu sunt bună ca politician. Pentru că politicianul trebuie să știe să fie ca o trestie, deci cum bate vântul. Trebuie să simtă, să miroasă schimbările care se întâmplă în lume și să acționeze, probabil, ca atare. Eu mor cu dreptatea în mână, deci nu aș fi un bun politician. Mi-ar plăcea totuși să schimb legile în România, dar fac și eu cât pot în calitate de formator de opinie”.