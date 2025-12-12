După două săptămâni de la izbucnirea Crizei apei, Direcția de Sănătate Publică Prahova anunţă că apa poate fi consumată în alte 5 localități. Restricțiile de la această măsură sunt menținute pentru localitățile Aluniș, Vărbilău și Șotrile până la confirmarea apei furnizate în parametrii e potabilitate.

DSP Prahova a anunțat, vineri, ridicarea restricțiilor privind consumul apei în mai multe localități din județ, afectate de criza de la Paltinu. Instituția transmite că în urma rezultatelor favorabile pentru probele de apă din rețeaua de distribuție, apa este declarată potabilă și potate fi consumată în localitățile Câmpina, Poiana Câmpina, Cornu, Adunați și Filipeștii de Pădure. De asemenea, au fost ridicate restricțiile și pentru Spitalul Orășenesc Băicoi, după ce probele analizate de DSP Prahova au confirmat că parametrii de potabilitate ai apei sunt respectați.

Potrivit comunicatului transmis pe pagina de Facebook a Hidro Prahova, rezultatele analizelor de laborator ale probelor prelevate se încadrează în parametrii de potabilitate conform normelor în vigoare. Pentru localtățile Aluniș, Vrăbilău și Șotrile interdicița de consum a apei se menține până la finalizarea analizelor și confirmarea încadrării în parametrii de potabilitate. Direcția de Sănătate Publică Prahova spune că prelevarea și analiza probelor de apă în zonele afectate va continua.

