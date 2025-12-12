Prima pagină » Actualitate » Ce jocuri face administrația Donald Trump în Asia?

Ce jocuri face administrația Donald Trump în Asia?

12 dec. 2025, 16:52, Actualitate
Presiunile diplomatice din Asia de Est par să nu aibă sfârșit, însă președintele Donald Trump este pregătit să le facă față, a anunțat joi secretarul de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Trump a declarat joi, 11 decembrie, că America este capabilă să fie echidistantă în raport cu Japonia și China, deoarece ambele guverne au o relație pozitivă cu Washington.

Japonia a fost numită „un mare aliat al Statelor Unite”, iar China beneficiază de o „relație de lucru bună” datorită cooperării dintre Președintele chinez Xi Jinping și omologul său american.

Se poate menține oare acest echilibru regional la care țintește Trump?

Relația dintre SUA și China este una dintre cele mai complexe din lume, alternând între cooperare economică profundă și rivalitate strategică intensă. Deși afirmațiile venite de la Washington sunt aparent optimiste, o serie de bombardiere americane cu capacitate nucleară au survolat Marea Japoniei, miercuri, 10 decembrie, alături de avioane de vânătoare japoneze într-o „demonstrație de forță” ca răspuns la exercițiile militare ruso-chineze, recent efectuate în apropierea Japoniei.

Tokyo a anunțat, pe deasupra, că șeful apărării japonez și omologul său american au purtat discuții telefonice, „schimbând opinii sincere cu privire la deteriorarea rapidă a situației de securitate din regiunea Indo-Pacifică”, inclusiv incidentul cu radar chinez din 6 decembrie.

Sfătuită de Statele Unite, Japonia nu urmărește escaladarea situației în relația cu Beijing, dar va răspunde „hotărât” dacă situația e critică, conform spuselor Ministrului Apărării al Japoniei, Shinjiro Koizumi.

Japonia depinde de SUA într-o anumită măsură

S-a discutat, de asemenea, planificarea unei prime vizite oficiale a ministrului Apărării, Shinjirō Koizumi, la Casa Albă, în cursul anului 2026, spre lămurirea, în detaliu, a cheltuielilor Japoniei pentru apărare și exerciții de antrenament în arhipelag. Cu toate că rămâne preocuparea principală a Japoniei, securitatea est-asiatică implică un dialog diplomatic echilibrat, atât cu Washington, cât și cu Beijing. SUA preferă să nu se pronunțe categoric pe tema neînțelegerilor sino-japoneze, ceea ce înseamnă că Tokyo este nevoit să discute individual cu Beijing, pentru a „repara” daunele diplomatice.

