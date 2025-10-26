Prima pagină » Actualitate » Ce CARIERĂ ți se potrivește, în funcție de luna nașterii. Descoperă domeniul în care ai putea excela

26 oct. 2025, 14:02, Actualitate
Fiecare om are o viață profesională unică, dar puțini știu să mai spună cum au ajuns pe drumul ăsta. Dacă unii au ales la întâmplare, alții au „vânat” cariere, mânați de pasiune și o voință puternică. Pentru toată lumea, însă, astrele au răspunsul cel mai potrivit – ele spun ce carieră se potrivește fiecărei persoane, în funcție de luna nașterii.

Descoperă mai jos în ce domeniu de activitate ai putea excela.

Ianuarie – energie

Persoanele născute în luna ianuarie sunt ori sub zodia Capricornilor ambițioși, ori a Vărsătorilor inovatori. În ambele cazuri, vorbim despre un puternic simț al rezistenței și ambiției. Acești oameni se descurcă excelent în roluri de coordonare și în domenii care implică planificare și responsabilitate.

Lor li s-ar potrivit următoarele cariere: manager, arhitect, director executiv (CEO), finanțist, antreprenor, specialist HR.

Februarie – idealism

Nativii din februarie sunt inovatori și idealiști. Pe ei îi motivează dorința de a schimba lumea în bine. Pentru că dau dovadă de creativitate și sunt empatici, s-ar descurca de minune în profesii care implică viziune și implicare socială.

Cariere potrivite: activist, antreprenor social, strateg creativ, specialist în tehnologie, lucrător în ONG-uri.

Martie – empatie

Cei născuți în martie adoră să-i ajute pe ceilalți și să-i inspire. Sunt intuitivi, sensibili și au nevoie de un sens profund în tot ceea ce fac. Pentru ei, sunt bune profesiile care le permit să exprime emoție și imaginație.

Cariere potrivite: terapeut, artist, muzician, consilier, scriitor, vindecător, creator de conținut.

Aprilie – curaj

Aprilie este luna curajului și a inițiativei. Persoanele născute acum sunt energice, directe și dornice să exploreze. Se simt în largul lor în activități care presupun acțiune, competiție și risc.

Cariere potrivite: antreprenor, antrenor sportiv, pompier, militar, atlet, speaker motivațional.

Mai – răbdare

Despre mai se spune că e luna celor răbdători și perseverenți. Aceste persoane pun preț pe calitate și mai ales pe „lucrul bine făcut”. Excelează în domenii care le permit să creeze și să construiască.

Cariere potrivite: inginer, designer de interior, bucătar, bancher, agent imobiliar.

Iunie – comunicare

Cei născuți în iunie sunt curioși, expresivi și sociabili, cu darul cuvântului. Având mereu mintea ageră, se simt împliniți în profesii care implică dialog, educație și schimb de idei.

Cariere potrivite: jurnalist, profesor, publicist, agent de marketing, scriitor, ghid turistic.

Iulie – loialitate

Nativii din iulie sunt empatici, sensibili și loiali. Au o inteligență emoțională aparte și se simt împliniți atunci când pot îngriji, ghida sau inspira pe cei din jur.

Cariere potrivite: educator, asistent medical, consilier, asistent social, terapeut, specialist în design interior.

August – încredere

Cei născuți în august sunt îndrăzneți și atenți la detalii, emanând încredere, leadership și personalitate. Se simt în largul lor în profesiile în care pot dovedi creativitate.

Cariere potrivite: actor, regizor, prezentator, director, influencer, specialist PR.

Septembrie – meticulozitate

Nativii din septembrie sunt meticuloși, fermecători, recunoscuți pentru mintea lor analitică și activă. Inteligența este cel mai bun atu al lor. Se descurcă bine cu datele, precizia, cercetarea, îmbunătățirea și detaliile esențiale.

Cariere potrivite: editor, om de știință, contabil, inginer, bibliotecar, doctor, analist.

Octombrie – diplomație

Diplomați și profunzi, cei născuți în octombrie strălucesc atunci când pot menține frumusețea, echilibrul și sistemele interdependente. Le place să se simtă parte a călătoriei cuiva către dreptate, moderație sau estetică.

Cariere potrivite: avocat, stilist, curator de artă, coafor, mediator, implicare politică.

Noiembrie – profunzime

Persoanele născute în noiembrie sunt perceptive și filosofe, înclinând spre profunzime. Consideră că în viață trebuie să te scufunzi dincolo de suprafață, de aceea tânjesc după mișcări transformatoare care normalizează tabuurile, dezvăluie adevăruri și descifrează mistere.

Cariere potrivite: psiholog, detectiv, medium, cercetător, vindecător sexual, investigator juridic sau terapeut.

Decembrie – viziune

Nativii din decembrie au o perspectivă amplă asupra vieții. Optimismul și curiozitatea îi conduc spre domenii care le permit să inspire, să exploreze și să împărtășească idei.
Cariere potrivite: profesor, scriitor de călătorii, filosof, coach de viață, lider spiritual, creator de conținut, fotograf, antrenor personal, scrie parade.com.

