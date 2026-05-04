George Simion este convins că moțiunea de cenzură va trece. Pe ce se bazează președintele AUR

George Simion, președintele AUR, mizează fără rezerve pe trecerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Într-o intervenție la EuropaFM, Simion a spus că rezultatul este aproape sigur.

„N-aș vrea să țin ascultătorii dumneavoastră în suspans. Moțiunea o să treacă. Mă bazez pe artitmetica politică, pe democrație. PSD, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid, noi suntem partidul numărul 2, și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune să treacă”, a declarat acesta.

Simion susține că schimbarea de poziție a PSD a devenit decisivă.

„Până acum Guvenul Bolojan a stat pentru că era sustinut de PSD. În toate măsurile nefaste pentru români, în general, cetățenii vulberabili, PSD era acolo și l-a susținut pe Bolojan. Ce s-a întâmplat între ei nu stiu, nu e problema mea”, a spus liderul AUR.

Liderul AUR spune că obiectivul său este clar și direct: Bolojan să plece.

„Agenda mea este de a face ce ne cer alegătorii mei, de a-l da pe Bolojan jos, mai departe trebuie să-l întrebați pe Nicușor Dan daca PSD este un partid corupt”.

Când a venit vorba despre premier, tonul a devenit și mai dur.

„Noi vrem să plece această coaliție, așa-zis pro-europeană, și am nenumărate exemple că această guvernare nu este deloc pro-europeană și și-a bătut joc de oamenii vulnerabili, de economia României prin măsurile pe care le-a luat. Ilie Bolojan, în loc să taie prima oară de la clasa privilegiată, s-a dus la persoanele cu dizabilități, la mame, la pensionari(…)”.

Simion, atacuri la adresa lui Nicușor Dan

În același registru, George Simion a lansat atacuri la adresa președintelui Nicușor Dan.

„Am respins în timpul campaniei electorale susținerea pentru PSD dacă aș fi fost primul partid sau președintele României. Nicușor Dan este președintele României, Nicușor Dan a făcut propriile afirmații în campania electorală. Nicușor Dan e cel mai bun prieten al PSD în momentul de față”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă PSD rămâne, în viziunea AUR, un partid corupt, Simion nu a ocolit subiectul.

„Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care tine de trecutul partidelor pe care noi le contestăm. Dar mâine avem o moțiune de cenzură”, spune George Simion.

