Liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu va fi prezent la votul moțiunii de cenzură, pentru că merge la o înmormântare. Cum va vota partidul

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu va fi prezent marți la votul moțiunii de cenzură. Cu toate acestea, UDMR va spune „Prezent, nu votez”, aflat în fața unui vot decisiv pentru Guvernul Bolojan.

„Așa cum bănuiți că vom proceda și de data aceasta vom sta în bancă, vom spune prezent nu votez, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi. De fiecare dată când UDMR este într-o coaliție, nu susține nicio moțiune de cenzură, nu votează nicio moțiune de cenzura. Nici mâine nu vom vota. Prezent nu votez, asta este decizia grupurilor reunite”, a declarat președintele UDMR în Parlament.

Liderul UDMR nu va fi prezent la moțiune, pentru că va merge la înmormântarea predecesorului său, Takacs Csaba. În același timp, Hunor nu vrea să facă niciun pronostic despre rezultatul moțiunii.

„Eu nu voi fi prezent în București, fiindcă mâine este înmormântarea fostului nostru coleg. Fostul președinte executiv, Takacs, dar marea majoritate a colegilor vor fi prezenți. Vom vedea ce se va întâmpla mâine după vot”, spune Hunor.

Ce se poate întâmpla după moțiunea de cenzură

„Dacă moțiunea de cenzură, atunci, asigur, începe o procedură constituțională cu discuțiile la Cotroceni cu președintele Dan și în urma consultărilor trebuie să există, sau sper că va exista o soluție pentru a investi un nou guvern. Dar până atunci, sigur, mai este mult”, spune liderul UDMR.

În cazul în care nu trece moțiunea de cenzură, Kelemen Hunor a detaliat ce se va întâmpla.

„Dacă nu trece moțiunea, atunci acest guvern rămâne cu puteri de pline, dar se scurtează perioada de 45 de zile pentru acei miniștri care ocupă interimar funcția de ministru la agricultură, la muncă, la sănătate și așa mai departe. Dar nu vreau să merg mai departe până când nu avem rezultatul votului de mâine. Eu totuși sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe”, spune Kelemen Hunor.

