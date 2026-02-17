Țara care stabilește vârsta maximă pentru conducerea mașinilor. Urmează o schimbare majoră a reglementărilor

O dezbatere din ce în ce mai aprinsă are loc în Germania, despre vârsta maximă pentru conducerea vehiculelor. În acest context, șoferii mai în vârstă s-ar putea să fie nevoiți să dovedească în mod regulat că sunt încă apți pentru condus.

Astfel, discuțiile despre introducerea unor verificări obligatorii sau a unor teste rutiere dedicate seniorilor devin tot mai frecvente, potrivit ziarulromanesc.de.

În Germania, acum, permisele de conducere nu au termen de expirare și rămân valabile pe viață, însă acest sistem ar putea fi modificat în viitor, mai ales că specialiștii atrag atenția că reflexele și capacitatea de evaluare se diminuează odată cu înaintarea în vârstă.

Tocmai de aceea, există o discuție în curs de desfășurare despre introducerea unor verificări suplimentare pentru șoferii cu vârsta de 75 de ani și peste.

Cu toate acestea, o reformă planificată la nivelul Uniunii Europene (UE) a reglementărilor, care ar fi introdus controale medicale obligatorii pentru seniori, a fost respinsă de Parlamentul European. Acest fapt înseamnă că deciziile privind orice modificări aparțin fiecărei țări.

Conform datelor Oficiului German de Statistică, dacă o persoană în vârstă este implicată într-un accident rutier, aceasta este cauza principală în peste două treimi din cazuri.

Iar această cifră ajunge până la trei sferturi, în rândul persoanelor de peste 75 de ani. În același timp, persoanele în vârstă – calculate ca procent din populație – sunt mai puțin susceptibile de a fi implicate în accidente decât șoferii mai tineri. Ca urmare, problema apare în primul rând atunci când se produce un accident.

„Verificările” pentru persoanele peste 75 de ani nu ar implica revocarea automată a permisului auto, ci mai degrabă un test drive cu un instructor calificat care ar evalua stilul de condus și ar identifica orice probleme.

După finalizarea „examenului”, șoferii ar primi feedback personalizat cu privire la punctele forte, punctele slabe și reglementările rutiere actuale.

Sondajele de opinie publică arată un sprijin larg pentru această idee. Până la 80% dintre respondenți cred că permisele de conducere ar trebui revocate celor care nu pot conduce în siguranță. De asemenea, cei mai mulți seniori declară că sunt deschiși la inspecții suplimentare, potrivit inside-digital.de.

Doar că, pentru mulți seniori, mașină nu este un lux, ci o necesitate – mai ales în afara orașelor mari, unde transportul public poate fi limitat.

Peste 70% dintre seniori indică faptul că abilitatea de a conduce este o condiție prealabilă pentru participarea activă la viața socială.

Prin urmare, experții subliniază că, în loc să se retragă automat permisul de conducere, o soluție mai bună ar putea fi instruirea, cursuri de perfecționare a cunoștințelor și teste regulate de vedere și reflexe. Organizațiile auto și școlile de șoferi oferă deja cursuri speciale de siguranță destinate șoferilor mai în vârstă.

Controalele medicale obligatorii pentru seniori sunt deja în vigoare în multe țări europene.

În Elveția, de exemolu, persoanele peste 75 de ani trebuie să fie supuse unui control medical la fiecare doi ani. În Italia, șoferii mai în vârstă își reînnoiesc periodic permisele de conducere.

