Ce designeri români i-au făcut ținutele Mirabelei Grădinaru pentru vizita din SUA

Mirabela Grădinaru și-a pus încrederea în designeri români pentru vizita sa în SUA, la Summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat la Casa Albă. Irina Schrotter și Andreea Raicu s-au ocupat de vestimentația partenerei lui Nicușor Dan.

În ce designeri români și-a pus Mirabela Grădinaru încrederea

În cadrul unui interviu oferit pentru Antena 3 CNN, partenera lui Nicușor Dan a transmis că ținutele ei au fost create de Irina Schrotter. De asemenea, creatoarea de modă a distribuit câteva imagini cu partenera președintelui și ținutele sale.

„Doamna Mirabela Grădinaru a ales să poarte și creații Irina Schrotter în cadrul vizitei la Washington. Ne bucurăm să vedem produsele noastre purtate si apreciate într-un astfel de moment. Suntem bucuroși sa fim alături de brandul Otilia Flonta care a creat gentile. Vizibilitatea oferita brandurilor romanesti de catre doamna Mirabela Gradinaru este un sprijin așteptat de zeci de ani de către antreprenorii români”, a transmis creatoarea de modă, pe pagina sa de Facebook.

Irina Schrotter, originară din Iași, este una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din România. În 2008, a decis să se implice în politică și a candidat ca independent la Primăria Municipiului Iași, însă nu a continuat pe acest drum. În schimb, s-a consacrat ca una dintre cele mai de succes și cunoscute femei de afaceri din țară. De-a lungul timpului, atât Irina Schrotter cât și Eli Lăsean au creat și furnizat ținute și fostei prime doamne Carmen Iohannis, pentru evenimentelr oficiale în care aceasta l-a însoțit pe Klaus Iohannis.

De asemenea, Andreea Raicu a dezvăluit că partenera lui Nicușor Dan a apelat și la serviciile brandului său, AMALIN, iar ținutele sale au fost completate de bijuterii Malvensky.

Discursul Mirabelei Grădinaru la summitul Melaniei Trump

În prima zi a summitului, Mirabela Grădinaru a susținut un discurs în care și-a manifestat recunoștința față de invitația Melaniei Trump și a reiterat angajamentul României de a contribui la proiectul educativ.

„În primul rând, doresc să-mi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Consider că această inițiativă este una extrem de valoroasă, care generează impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în acest domeniu. În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să asigure o legătură mai strânsă între educație și inovare și tehnologie.

Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține rezultate tangibile în promovarea educației digitale pentru copiii din întreaga lume. Nu vă voi reține prea mult astăzi, întrucât mâine vom împărtăși opiniile noastre mai detaliate”, a declarat Mirabela Grădinaru.