Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump

Partenera președintelui, Mirabela Grădinăru, s-a pozat la Casa Albă, alături de Prima Doamnă a Franței, Briggite Macron, și Olena Zelenska, soția președintelui Zelenski, în a doua zi a summitului „Pregătind viitorul împreună”. Imaginea a fost publicată pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale.

Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Briggite Macron și Olena Zelenska în cea de-a doua zi a summitului dedicat educației copiilor în era digitală, organizat de Melania Trump. Concubina lui Nicușor Dan participă la masa rotundă care se desfășoară la Casa Albă, miercuri 25 martie.