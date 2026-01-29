Ce dimensiuni și dotări sunt obligatorii pentru gasonierele nou construite, conform reglementarilor

Pe piața imobiliară există garsoniere vechi construite după tiparul interbelic sau comunist, de 8, 10 sau 12mp. Dar, există o barieră legală clară care îi împiedică pe noiii dezvoltatori să obțină autorizații pentru locuințe care nu respectă anumite dimensiuni și dotări, standarde pe care mulți cumpărători le omit atunci când analizează ofertele tot mai scumpe de pe piață.

Documentul de referință pentru orice construcție nouă pe teritoriul României este Legea nr. 114/1996. Acest act normativ stabilește exigențele minimale pe care trebuie să le îndeplinească o unitate locativă pentru a fi considerată „convenabilă”. Conform legii, o astfel de locuință trebuie să acopere, prin caracteristicile sale, necesitățile fundamentale de odihnă, igienă, educație și preparare a hranei, publică Playtech.

Aceste reguli nu se aplică doar marilor dezvoltatori imobiliari, ci și persoanelor fizice care aleg să își construiască propria casă. Legea este concepută pentru a preveni situațiile în care o anexă, un garaj sau un spațiu de depozitare este autorizat în mod eronat ca fiind o locuință. Astfel, în faza de autorizare, proiectul trebuie să demonstreze că respectă toate cotele de suprafață și dotările impuse în anexa nr. 1 a legii menționate.

Iată suprafețele minimale pentru toate tipurile de încăperi, în funcție de mărimea locuinței:

Dimensiunile minime obligatorii pentru o garsonieră nouă Atunci când analizăm o garsonieră construită recent, legea stipulează că aceasta trebuie să atingă o suprafață utilă de cel puțin 37 de metri pătrați. Această cifră nu este una arbitrară, ci rezultă din cumulul suprafețelor minime necesare pentru fiecare încăpere în parte. Potrivit normelor legale, camera de zi, care servește și drept spațiu de odihnă, nu poate avea mai puțin de 18 metri pătrați. Bucătăria trebuie să dispună de minimum 5 metri pătrați, iar locul de luat masa de încă 2,5 metri pătrați, deși aceste două funcțiuni pot fi integrate în camera principală. De asemenea, grupul sanitar are o barieră minimă de 4,5 metri pătrați, iar spațiile de depozitare trebuie să însumeze cel puțin 2 metri pătrați. Orice proiect care propune dimensiuni inferioare încalcă standardele impuse pentru autorizare. Dotări și facilități adesea ignorate

Dincolo de metrajul camerelor, Legea locuinței impune o serie de dotări tehnice și logistice. Fiecare imobil nou trebuie să aibă în mod obligatoriu un spațiu pentru prepararea mesei, un grup sanitar cu evacuare pentru ape uzate și o instalație de sonerie. Mai mult, băile trebuie proiectate astfel încât să permită instalarea unei mașini de spălat rufe.

La nivelul ansamblurilor rezidențiale, dezvoltatorii au obligația de a asigura spații comune pentru uscarea rufelor, locuri destinate cărucioarelor și bicicletelor, dar și rampe de acces pentru persoanele care utilizează scaunul cu rotile. Acestea din urmă sunt adesea ignorate în faza de execuție, deși reprezintă o cerință legală esențială.

Diferența dintre vânzare-construcție și piața închirierilor

Este important de subliniat un paradox al legislației românești: în timp ce normele de construcție sunt extrem de rigide, piața închirierilor pe termen lung rămâne o zonă gri. Legea nr. 114/1996 nu impune standarde minime pentru proprietarii care doresc să dea spre folosință spații deja existente.

Din acest motiv, este legal să se închirieze debarale, camere mici sau garsoniere de dimensiuni reduse, atât timp cât există un acord între părți. Însă, pentru cei care doresc să achiziționeze o locuință nouă la prețurile actuale, consultarea anexei legale rămâne cel mai bun instrument de evaluare a calității și legalității proiectului imobiliar.

