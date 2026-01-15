Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie

În ce zonă a României se găsește cea mai ieftină garsonieră, acum, în ianuarie 2026? Deși suprafața locuinței este de doar 10 metri pătrați, aceasta are baie proprie. De asemenea, garsoniera nu face obiectul unei executări silite și suma poate fi negociată cu proprietarul.

În ultimele luni, piața imobiliară din România a înregistrat creșteri ale prețurilor. Acum, persoanele care vor să investească într-o casă, un apartament sau o garsonieră trebuie să scoată mai mulți bani din buzunare. Există și zone în care unele locuințe pot fi mai ieftine. Însă, așa cum arată specialiștii, a putut fi observat un fenomen după alegeri, și anume faptul că românii se reorienteză către bănci, pentru a-și cumpăra o locuință. Urmărește aici detaliile.

Cea mai ieftină garsonieră se găsește la Galați

Acum, în 2026, prețurile de pe piața imobiliară se mențin ridicate. Însă, unde găsim cea mai ieftină garsonieră din România? În Galați, în cartierul Micro 19, pe malul Dunării, un proprietar a scos la vânzare o garsonieră la prețul de 11.500 de euro (negociabil). Garsoniera are o suprafață de 10 metri pătrați și prezintă chiar de un grup sanitar propriu.

„La 5 minute de Lidl, Kaufland, Altex, Micro 21. La aproximativ 10 minute de Piața Micro 19, grădinițe, școli și licee. Preț: 11.500 euro –negociabil!”, se arată în descrierea proprietății.

Garsoniera se află în apropierea Secției 3 de Poliție și necesită lucrări minime de renovare. Locuința are dotări limitate, având în vedere și spațiul de care dispune, însă ar putea fi o soluție accesibilă pentru studenți sau pentru persoanele singure, arată Adevarul.

