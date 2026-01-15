Prima pagină » Actualitate » Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie

Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie

15 ian. 2026, 12:38, Actualitate
Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie

În ce zonă a României se găsește cea mai ieftină garsonieră, acum, în ianuarie 2026? Deși suprafața locuinței este de doar 10 metri pătrați, aceasta are baie proprie. De asemenea, garsoniera nu face obiectul unei executări silite și suma poate fi negociată cu proprietarul.

În ultimele luni, piața imobiliară din România a înregistrat creșteri ale prețurilor. Acum, persoanele care vor să investească într-o casă, un apartament sau o garsonieră trebuie să scoată mai mulți bani din buzunare. Există și zone în care unele locuințe pot fi mai ieftine. Însă, așa cum arată specialiștii, a putut fi observat un fenomen după alegeri, și anume faptul că românii se reorienteză către bănci, pentru a-și cumpăra o locuință. Urmărește aici detaliile.

Cea mai ieftină garsonieră se găsește la Galați

Acum, în 2026, prețurile de pe piața imobiliară se mențin ridicate. Însă, unde găsim cea mai ieftină garsonieră din România? În Galați, în cartierul Micro 19, pe malul Dunării, un proprietar a scos la vânzare o garsonieră la prețul de 11.500 de euro (negociabil). Garsoniera are o suprafață de 10 metri pătrați și prezintă chiar de un grup sanitar propriu.

„La 5 minute de Lidl, Kaufland, Altex, Micro 21. La aproximativ 10 minute de Piața Micro 19, grădinițe, școli și licee. Preț: 11.500 euro –negociabil!”, se arată în descrierea proprietății.

Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România

Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie

Garsoniera se află în apropierea Secției 3 de Poliție și necesită lucrări minime de renovare. Locuința are dotări limitate, având în vedere și spațiul de care dispune, însă ar putea fi o soluție accesibilă pentru studenți sau pentru persoanele singure, arată Adevarul.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică”
12:56
Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică”
ECONOMIE INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, în primele 11 luni din 2025
12:31
INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, în primele 11 luni din 2025
EVENIMENT Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București
12:28
Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București
DECIZIE Republica Moldova reacționează la decizia SUA de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii moldoveni: „Impactul este limitat”
11:52
Republica Moldova reacționează la decizia SUA de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii moldoveni: „Impactul este limitat”
ULTIMA ORĂ Salvamont Argeş avertizează: „Risc de avalanşă în Munţii Făgăraş. Evitaţi traseele alpine”
11:48
Salvamont Argeş avertizează: „Risc de avalanşă în Munţii Făgăraş. Evitaţi traseele alpine”
FLASH NEWS Ministrul Demeter András István, de Ziua Culturii: „Cultura ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul”
11:27
Ministrul Demeter András István, de Ziua Culturii: „Cultura ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul”
Mediafax
Reuters: Trump susține că Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Presa franceză scrie că Dacia pregătește un nou model. Cum se va chema și cât ar putea costa?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce uneori nu avem deloc motivație
FLASH NEWS Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români
12:52
Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români
FLASH NEWS Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem
12:50
Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem
FLASH NEWS Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
12:29
Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
FLASH NEWS Mîndruță îl ceartă pe Trump după ce a spus că vrea să evite un război între SUA și Iran: „Trump a făcut stânga-mprejur”
12:12
Mîndruță îl ceartă pe Trump după ce a spus că vrea să evite un război între SUA și Iran: „Trump a făcut stânga-mprejur”
FLASH NEWS Doi oameni au murit în Thailanda după ce o altă macara s-a prăbușit. Aceeași firmă este implicată în ambele tragedii
12:08
Doi oameni au murit în Thailanda după ce o altă macara s-a prăbușit. Aceeași firmă este implicată în ambele tragedii
VIDEO Ion Cristoiu: Diversiunea second hand Plagiatul lui Radu Marinescu s-a pleoștit
11:55
Ion Cristoiu: Diversiunea second hand Plagiatul lui Radu Marinescu s-a pleoștit

Cele mai noi

Trimite acest link pe