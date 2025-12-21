Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă

Neurochirurgul Leon Dănăilă a vorbit despre dieta Okinawa care se concentrează pe modul în care mâncăm decât pe meniul în sine. Dr. Leon Dănăilă consideră că sunt câteva elemente necesare pe care trebuie să le respectăm zilnic pentru a avea o minte sănătoasă. Ele se referă atât la partea fizică, biologică, dar și la partea spirituală.

Celebrul medic a spus că există mai mulți factori care joacă un rol foarte important pentru sănătatea creierului, aceștia fiind: Succesul, sacralitatea, rugăciunea, somnul, alimentația și sprijinul moral.

Dr. Dănăilă crede că dacă cineva respectă acești factori, creierul său poate avea activitate intelectuală chiar și după vârsta de 75 de ani.

Acesta este întrebat adesea ce mănâncă pentru a se menține în formă. Medicul spune că ține cont de alimentație și se ferește pe cât posibil de excese. Ca dietă, recomandă regimul Okinawa.

Ce este dieta Okinawa și cum funcționează

Dieta se bazează pe două reguli: în primul rând, pune mare accent pe consumul de plante. Carnea este mai degrabă văzută ca un condiment, o garnitură, nicidecum ca un fel principal. Consumul trebuie să fie făcut în cantități limitate.

În general, trebuie să consumi multe legume: cartofi dulci şi albi, legume verzi, dovleac, ardei gras şi alge. Fructele galbene predominante fac ca dieta să fie bogată în carotenoide, care ajută la reducerea inflamaţiei şi îmbunătăţirea funcţiilor sistemului imunitar. De asemenea, dieta presupune şi consumul de tofu şi ciuperci, dar şi cantităţi mici de orez ca sursă de carbohidraţi.

În al doilea rând, se aplică regula 80/20. Şi nu, nu este vorba de ”micile plăceri nevinovate”. În Okinawa oamenii mănâncă până când simt că nu le mai este foame, dar nu în totalitate (în procent de 80%). Trebuie să te gândeşti la acest lucru ca şi când ai lua cina, dar trebuie să mai laşi loc şi pentru desert. Nu mănânci tot din farfurie şi sari peste desert.

Beneficiile dietei

Această dietă este considerată ideală şi sănătoasă pentru orice persoană, tocmai pentru că implică un consum de alimente neprocesate, proaspete şi hidratante. De asemenea, acestea conţin şi cantităţi mari de fibre şi carbohidraţi, dar puţine calorii şi grăsimi, care ajută la menţinerea greutăţii. Locuitorii din Okinawa consumă în general în jur de 1.200 de calorii pe zi, în timp ce americanii consumă aproape 2.000 de calorii pe zi. Cu ajutorul acestei diete scade riscul apariţiei bolilor cronice.