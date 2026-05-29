Ce este drona kamikaze rusească tip „Geran 2”, care a lovit un bloc din Galați. Multe dintre ele ajung în Rusia pe căi suspecte

Dronă tip Geran 2. Foto: drone-actu.fr
Drona care a lovit un bloc din Galați este una provenită din Rusia, acuză autoritățile românești. MApN susține că vorbim de modelul de tip Geran 2. Dronele kamikaze rusești „Geran-2”, versiunea locală a platformei iraniene Shahed-136, provoacă îngrijorare privind efectele acestor aparate cu o proveniență incertă.

O investigație publicată de platforma Militarnyi și realizată împreună cu OCCRP, citată de stiripesurse, arată că aceste aparate sunt construite aproape integral din componente produse în Occident și Asia. Multe dintre ele ajung în Rusia prin rețele comerciale ocolitoare.

Explicația MApN

„Echipe de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații continuă cercetările în zona blocului din Galați unde s-a prăbușit o dronă, în dimineața zilei de 29 mai. Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului. Cele două persoane care au fost rănite au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați. Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale.

O dronă s-a prăbușit peste un bloc din Galați, 29 mai. Foto: Viata-libera.ro

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, a transmis MApN.

Geran 2, denumirea rusească pentru varianta produsă local a dronei iraniene Shahed-136

„Geran-2” este denumirea utilizată de Rusia pentru varianta produsă local a dronei iraniene Shahed136, un UAV de tip „loitering munition”, proiectat pentru atacuri asupra infrastructurii și țintelor militare.

Rusia a început să folosească intens aceste drone după invazia pe scară largă a Ucrainei. Ulterior a dezvoltat capacități proprii de producție. Analizele efectuate asupra dronelor doborâte în Ucraina arată un fapt îngrijorător, numai o mică parte dintre componente sunt fabricate în Rusia. Restul provin din Statele Unite, Uniunea Europeană, China, Taiwan și alte state asiatice.

