Ce GREȘELI fac cei mai mulți români, când vine vorba de economisire. Cum pui bani deoparte, fără un efort prea mare

Când vine vorba de economisirea banilor, mulți români nu găsesc cele mai bune soluții, deși ele țin de mici trucuri de organizare. Acum, oricine poate să pună niște bani deoparte, fără un efort prea mare, indiferent de nivelul veniturilor.

Secretul nu este neapărat să câștigi mai mult, ci să fii deștept cu ceea ce obții deja, notează B1 TV.

Practic, imediat ce ți-a intrat salariul, transferă automat o sumă fixă (poate fi 5-10% din venit) într-un cont de economii separat.

Nu trebuie să simți lipsa banilor, e suficient să îi pui deoparte înainte să apuci să te gândești la ei. Asta înseamnă, de fapt, să pui bani deoparte fără efort.

Oamenii de rând, copleșiți de crize și scumpiri, fac adesea aceeași greșeală: încearcă să economisească din ce le rămâne la finalul lunii, doar că – de cele mai multe ori – nu rămâne nimic sau suma e nesemnificativă.

Psihologia este clară: dacă banii sunt la dispoziția ta, îi vei cheltui!

O altă greșeală este renunțarea la cumpărăturile mici, dar frecvente, cum ar fi cafeaua zilnică. Deși pare un sacrificiu minor, dacă nu este însoțită și de o strategie clară, această decizie este, de cele multe ori, abandonată după doar câteva săptămâni.

Mai eficient este să apelezi la instrumente bancare de tipul „Round-up” sau rotunjire.

Aceste funcționalități, disponibile la tot mai multe bănci din România, rotunjesc automat fiecare plată pe care o faci (de exemplu, o cumperi de 9,3 lei, iar diferența până la 10 lei, adică 0,7 lei, se duce automat în pușculița ta digitală).

La finalul fiecărei luni vei fi surprins de cât de mulți bani s-au adunat, fără să depui niciun efort conștient.

Dar se poate aplica metoda „Round-up” și la cumpărăturile online?

Ei bine, tehnologia din zilele noastre ne permite să fim economi chiar și atunci când facem cumpărături online mai ales că majoritatea instrumentelor de economisire automată funcționează indiferent dacă folosești cardul fizic sau plătești direct de pe telefon.

Mai mult, o metodă la fel de comodă este să îți organizezi plățile recurente și să fii atent la abonamentele pe care nu le folosești.

Conform unui studiu recent, românii plătesc în medie pentru cel puțin 3-4 abonamente la servicii de streaming sau aplicații, multe dintre ele nefolosite. Ei bine… sumele par mici, dar adunate pot reprezenta un procent important din buget.

FOTO – Caracter ilustrativ: Envato