POVESTEA de succes a unui tânăr care s-a pensionat la 32 de ani, după ce a reușit să devină independent financiar: „Necesită efort minim”

La cei 32 de ani ai săi, Naz Avo – un fost dezvoltator de software din Ucraina – s-a pensionat deja și își trăiește viața de vis în Thailanda, după ce a devenit independent financiar.

El susține că a reușit să ajungă la pensionare, trăind frugal în țări mai ieftine.

De asemenea, a dezvăluit că a urmat așa-numita metodă FIRE, care vine de la Financial Independence Retire Early (Independență Financiară -Pensionare Timpurie) și presupune un plan de economii foarte riguros.

„Am descoperit că, dacă trăiesc ca un student și câștig ca dezvoltator de software, pot investi între 60 și 70% din salariu. Am investit în ETF-uri, obligațiuni și acțiuni. Necesită efort minim. Pui banii, uiți de ei și funcționează de la sine„, a declarat tânărul pentru TheSun.co.uk.

De altfel, tot mai multe persoane se alătură comunității FIRE, oameni care fac economii extreme în timp ce investesc, cu scopul de a se pensiona mult mai devreme decât o persoană obișnuită.

Oamenii din comunitate încep adesea prin a-și calcula numărul FIRE (în general, de 25 de ori cheltuielile anuale), care este suma de bani de care se așteaptă să aibă nevoie pentru a se pensiona confortabil. Adepții FIRE retrag de obicei 3% până la 4% din economiile lor în fiecare an pentru a acoperi cheltuielile de trai la pensie.

Metoda FIRE este controversată și foarte puțini oameni reușesc în cele din urmă să se pensioneze devreme – dar Naz este unul dintre ei.

Naz spune că a muncit din greu și s-a asigurat că a cheltuit foarte puțin pentru a ajunge în situația în care se află în acest moment. Acum își petrece timpul locuind lângă munți în Chiang Mai, nordul Thailandei, practicând hobby-uri precum surfing, jiu-jitsu și yoga.

După ce a câștigat o bursă de la guvernul SUA în adolescență, a obținut un loc de muncă bine plătit într-o companie americană de dezvoltare de software.

„Mi-am dat seama, trăind ca un student și primind salariul unui dezvoltator de software, că puteam pune deoparte 60 până la 70% din salariul meu în investiții”, a mai spus el.

Pe când vârsta sa începea cu prefixul 20, el a încercat să cheltuiască cât mai puțin posibil, trăind cu 1.500 până la 2.000 de dolari pe lună.

Naz a petrecut timp în Polonia, SUA, Dubai, Spania, Portugalia, Germania, Indonezia, Malaezia, Thailanda, Sri Lanka și Noua Zeelandă, toate acestea în timp ce era plătit în dolari americani. Asta însemna că avea suficienți bani pentru o viață bună, mai ales în Asia.

„Poți avea un apartament pentru 500 de dolari și apoi să mănânci mâncare la pachet și asta nu-ți afectează bugetul”, afirmă el.

Acesta estimează că apartamentul său actual, care este închiriat, l-ar costa aproximativ 3.000 de lire sterline în Londra, în timp ce În Thailanda îl costă aproximativ 500 de dolari (375 de lire sterline) pe lună.

Acest cost include personalul de curățenie, care vine și schimbă cearșafurile, precum și o sală de sport, o piscină și pază 24 de ore din 24.

Și nici nu deține prea multe lucruri. Singurul său obiect scump, în afară de laptop, este un scuter, numit – cu afecțiune – „Susan”.

„Nu vreau să fiu posedat. Vreau să fiu liber. Cu cât deții mai multe lucruri, cu atât mai multe lucruri te posedă”, a spus el.

Acum își poate permite orice luxul, dar asta nu-l ajută prea mult.

„Anul trecut, de ziua mea, am fost la un resort de cinci stele. A fost frumos, ne-am distrat bine, dar m-am simțit la fel de bine ca atunci când eram undeva cu cortul sau ceva de genul”, a spus Naz.

Naz spune că a avut întotdeauna o mentalitate frugală, din cauza trecutului său.

„Am crescut în Ucraina în anii ’90 și, deși nu aveam multe, aveam destule. Nu ne-am răsfățat niciodată. Pur și simplu… așa sunt”, a spus el.

În cele din urmă, a economisit suficient cât să-și cumpere un apartament în Ucraina și unul în Polonia, ambele închiriindu-le ca AirBnB-uri.

Ambele îi oferă un venit pasiv, iar restul banilor săi se află în fonduri de care poate și uita.

„Am investit în ETF-uri (fonduri tranzacționate la bursă). Obligațiuni și acțiuni. Aceasta este cea mai mică întreținere. Setezi și uiți. Pur și simplu funcționează”, a spus el.

Naz spune că investițiile sale îl aduc și mai mulți bani datorită locului în care locuiește acum.

„În Thailanda este un sistem de impozitare teritorial. Portofoliul meu de acțiuni nu este impozitat. Crește mai repede decât pentru cineva care locuiește în Marea Britanie sau în Germania”, a explicat el.

Investițiile îți pot oferi adesea randamente mai mari decât dacă ți-ai pune banii într-un cont de economii în numerar, dacă ești dispus să-ți lași banii în pace, timp de cel puțin 5 până la 10 ani.

Ar trebui să fii conștient de faptul că banii tăi pot crește sau scădea, odată cu investițiile, și ai putea ajunge cu mai puțin decât ai investit.

Până la vârsta de 32 de ani, Naz atinsese „cifra magică” – economii care însemnau că avea suficiente economii pentru a se pensiona.

La acea vreme, câștiga aproximativ 120.000 de dolari (90.000 de lire sterline) pe an.

Așa că i-a spus șefului său că demisionează. Au încercat să-l păstreze, iar colegii lui au fost uluiți de faptul că se pensiona, dar Naz era hotărât.

Și-a închis laptopul, s-a îmbarcat într-un zbor spre Bangkok și a marcat momentul cu un festival de cinci zile.

„A fost cam ca o mare intrare într-un nou capitol din viață printr-o petrecere imensă. M-am simțit groaznic, după cinci zile. Mi-am dat seama că nu mai aveam 22 de ani. Dar mi-am făcut amintiri frumoase”, a spus el.

Metoda de economisire FIRE înseamnă „Financial Independence Retire Early” (Pensionare anticipată pentru independență financiară).

Simplu spus, înseamnă reducerea drastică a cheltuielilor și investirea economiilor în piața bursieră.

Scopul este să începi să economisești cât mai agresiv posibil, cât mai curând posibil, astfel încât să te poți pensiona cât mai devreme posibil și cu mult înainte de vârsta la care poți începe să-ți soliciți pensia de la stat.

Dar visul FIRE este controversat, deoarece se bazează pe creșterea investițiilor tale, iar aceasta ar putea fi o strategie riscantă, deoarece acestea ar putea la fel de ușor să scadă.

De asemenea, contravine multor sfaturi tradiționale despre bani, așa că asigură-te că iei în considerare cu adevărat opțiunile înainte de a te angaja. De asemenea, trebuie să-ți achiți toate datoriile, inclusiv ipoteca, cât mai curând posibil.

Ar trebui să economisești de aproximativ 25 de ori mai mult decât cheltuielile tale anuale (care reprezintă cheltuielile, costurile de trai, facturile și numerarul disponibil).

Când atingi obiectivul, economisitorii FIRE spun că vei avea suficienți bani pentru a trăi și a-ți da demisia.

Regulile FIRE prevăd că trebuie să economisești 50% din venitul tău în fiecare lună pentru a atinge obiectivul de 25 cât mai repede posibil.

Suma medie pe care o cheltuiesc gospodăriile pe an este de 27.216 lire sterline, conform celor mai recente date de la Oficiul Național de Statistică, ceea ce înseamnă că ar trebui să economisești 680.400 de lire sterline pentru a te putea pensiona.

Dacă venitul tău după impozitare a fost de 30.000 de lire sterline, atunci ar trebui să economisești o sumă uriașă de 1.250 de lire sterline pe lună pentru a atinge acest obiectiv, în termen de 24 de ani.

Dacă venitul tău după impozitare a fost de 35.000 de lire sterline, iar cheltuielile tale anuale au fost de 30.000 de lire sterline, ceea ce ar putea fi cazul familiilor mai numeroase, atunci ar trebui să economisești un total de 750.000 de lire sterline.

Cheia pentru a economisi suficienți bani, conform mișcării FIRE, este investirea lor la bursă. Aceasta este o strategie riscantă, așa că trebuie să începeți devreme pentru a vă asigura că funcționează, spune Laith Khalaf de la platforma de investiții AJ Bell.

Primul lucru de făcut este să verificați dacă sunteți în măsură să puteți investi. Experții spun că ar trebui să aveți un cont de economii cu o sumă echivalentă cu trei până la șase luni de salariu la care puteți accesa înainte de a începe să investiți.

Naz spune că pensionarea timpurie nu a fost deloc ușoară, iar primele săptămâni de libertate au fost dezorientante.

„Suntem creaturi ale obiceiurilor, iar obiceiul meu de muncă a fost distrus brusc. Nu a trebuit să fac nimic. Mi-a luat cam trei luni să mă liniștesc și să-mi retrag complet creierul de la gândirea la muncă”, a spus el.

Dar apoi a intrat în fluxul lucrurilor și a petrecut dimineți liniștite cu cafea sau citind și făcând surfing.

De asemenea, face mișcare și este implicat în evenimente de anduranță și scrie pe blog despre aventurile sale.

Dându-și seama că o mare parte din socializarea sa era cu colegii, s-a simțit singur pentru o perioadă, dar curând și-a făcut prieteni în altă parte și acum își petrece după-amiezele fugind la munte și luând prânzuri lungi.

De atunci, a început un nou proiect numit Feedback Pulse, un instrument pe care companiile îl pot folosi pentru a-și chestiona angajații. În prezent, acest proiect este în curs de dezvoltare și lucrează la el câte ore dorește și se bucură de el.

Spune că s-ar putea întoarce la muncă într-un rol mai formal, dacă este necesar, dar spune că a devenit „incapabil să se angajeze” pentru că este atât de obișnuit cu libertatea sa.

FOTO – Facebook