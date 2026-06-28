Ce încearcă oamenii de știință să facă pentru a transforma temutul pește-iepure din Grecia într-o specie valoroasă economic. Planul Comisiei Europene

În ultimele zile, prezența peștelui-iepure în apele Greciei a atras atenția turiștilor și a autorităților. Considerat un pericol pentru ecosistemele marine și pentru activitatea pescarilor, peștele ar putea avea o nouă întrebuințare. Oamenii de știință analizează o soluție prin care specia să fie transformată într-o resursă economică.

De la specie invazivă la materie primă pentru fermele piscicole

Peștele-iepure este una dintre cele mai problematice specii invazive din Marea Mediterană, motiv pentru care cercetătorii europeni încearcă să găsească metode prin care acesta să poată fi valorificat economic. Proiectul LagoMeal urmărește transformarea acestei specii toxice într-o sursă de făină și ulei de pește pentru hrana utilizată în fermele piscicole.

Ideea proiectului a pornit de la două probleme. Prima este creșterea rapidă a populației, care îi afectează pe pescari prin distrugerea plaselor, consumul de capturi și impactul asupra ecosistemelor marine. În schimb, resursele tradiționale sunt tot mai puține, iar cererea de făină de pește a crescut.

Cum au reușit cercetătorii să reducă toxicitatea peștelui-iepure

Principala problemă a peștelui-iepure este tetrodotoxina, o neurotoxină puternică ce face consumul speciei periculos. Astfel, cercetătorii au testat o metodă de tratare termică în care tetrodotoxina își pierde toxicitatea. Rezultatele testelor au arătat că încălzirea la 160 de grade Celsius reduce toxina până la niveluri considerate sigure, iar la 200 de grade este eliminată complet.

De asemenea, în cadrul proiectului au avut loc și teste de hrănire în acvacultură. Acestea au arătat că bibanul de mare european poate crește normal atunci când până la 30% din făina de pește obișnuită este înlocuită cu făină obținută din peștele-iepure.

Potrivit rezultatelor proiectului european LagoMeal, valorificarea comercială a acestei specii ar putea stimula capturarea unui număr mai mare de exemplare, ceea ce ar contribui la reudcerea speciei invazive.

Pe de altă parte, producătorii de hrană pentru acvacultură ar avea acces la o sursă locală de proteină, iar pescarii ar putea obține venituri din capturarea unui pește care până acum nu avea valoare economică și le provoca pagube materiale anuale de peste 5.000 de euro.