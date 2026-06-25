În ultimele zile, tot mai multe informații au apărut în spațiul public legate de peștele-iepure semnalat pe plajele din Grecia. Jurnalistul Marius Niță a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu mușcătura pe care un pește-iepure i-a provocat-o prietenului său.

Cum arată mușcătura provocată de peștele-iepure

Prezentatorul TV a povestit că prietenul său nu a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost mușcat, iar din rană a curs doar puțin sânge. Totuși, forma dinților peștelui-iepure a rămas imprimată pe pielea bărbatului.

”Pentru ca au început să-mi scrie tot mai mulți alarmați, gata să renunțe la vacanțele în Grecia, zic să vă mai calmez nițel. Aveți în imagine buba provocată de un așa-zis „pește-iepure”, după o săptămână de la atac. În prima zi de vacanță s-a întâmplat, nefericitul pacient este unul dintre prieteni. Amândoi, în apa cristalină, admirând peștii care înotau printre noi, cred că dorade, nu mă pricep la carași d’ăstia, și-l văd p’ăsta cum sare ca ars urlând că l-a mușcat ceva. Ieșim la mal, pielea luată, nițel sânge și niste perforații în forma dinților peștelui-iepure. Deconectați fiind de tot ceea ce înseamnă știri, isterii, guvern sau orătaniile din mare, dupa vreo cinci zile ne-au ajuns la urechi și informații legate de peștele ăsta. Timp în care am mai văzut niște turiști care săreau în sus, țipând, în mare. N-a turbat nimeni, nu a fost nevoie de îngrijiri medicale sau de văicăreli absurde. Și, până la urmă, toți ne bucurăm când vine iepurașu’ Pe mine m-a mușcat doar lenea, dar de mâine îmi revin că ne revedem la Știrile Antena Stars” , a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

Autoritățile din Grecia semnalează o creștere a aparițiilor peștelui-iepure în zone turistice, mai ales în jurul insulelor. Biologii avertizează că specia poate afecta echilibrul ecosistemelor marine, neavând prădători naturali în Marea Mediterană.

Peștele provine din Oceanul Indian și Marea Roșie și a ajuns în Mediterană prin Canalul Suez. Temperaturile ridicate i-au favorizat înmulțirea. Specia invazivă are o mușcătură adâncă și, potrivit informațiilor, mai mulți turiști au ajuns la spital.