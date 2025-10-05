Prima pagină » Social » Europa, lovită de FURTUNI. Zboruri anulate, pene de curent și copaci căzuți din cauza ciclonului mediteranean

Europa, lovită de FURTUNI. Zboruri anulate, pene de curent și copaci căzuți din cauza ciclonului mediteranean

Oana Zvobodă
05 oct. 2025, 17:08, Social
Mai multe regiuni din Europa au fost lovite de o furtună puternică. Zeci de zboruri au fost anulate, iar pompierii au avut sute de intervenții.

În Bruxelles au avut loc circa 90 de intervenţii ale serviciilor de pompieri, în mare parte din cauza copacilor căzuţi sau a crengilor rupte, potrivit agenţiei belgiene de ştiri Belga.

În Scoţia şi Norvegia, mai multe gospodării erau încă fără curent electric duminică dimineaţă, după ce liniile electrice au fost grav avariate. În Scoţia, pasagerii au fost atenţionaţi să se aştepte la perturbări ale traficului feroviar, în condiţiile în care lucrările de reparaţii după furtună continuă, potrivit Asociaţiei de Presă Britanice (PA).

În Olanda s-au înregistrat perturbări pe drumuri din cauza copacilor căzuţi.

Pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, aproximativ 150 de zboruri au fost anulate sâmbătă. Între timp, situaţia s-a normalizat. Chiar și așa, ca măsură de precauţie, alte 10 zboruri au fost anulate duminică.

În România, ciclonul mediteranean a făcut prăpăd în mai multe zone din țară. Mai multe acoperişuri au fost distruse de vântul care a avut rafale de peste 80 km/h şi sute de copaci au fost doborâți.

