Ce l-a UCIS pe „Nea Imi". Afecțiunile din cauza cărora LEGENDARUL Jenei a pierdut marele meci

05 nov. 2025, 18:45, Actualitate
După ce a suferit mai multe complicații medicale, în dimineața zilei de 5 noiembrie, Emeric Ienei s-a stins din viață. Starea de sănătate a lui Emeric Ienei a început să se deterioreze la începutul anului trecut.

Legendarul antrenor ar fi fost diagnosticat cu probleme cardiace, dar și cu Alzheimer. La începutul lunii octombrie, Emeric Ienei a fost internat în secția de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Bihor. După ce a stat două săptămâni în spital, la finalul săptămânii trecute, fostul mare antrenor a fost externat, publică Cancan.

Din păcate, medicii au considerat că au făcut tot ceea ce a ținut de competențele lor și au decis externarea lui. Miercuri, 5 noiembrie, Emeric Ienei s-a stins din viață. Fostul antrenor avea 88 de ani și a murit înconjurat de familie și cei dragi, la el acasă.

Emeric Ienei rămâne în istoria sportului românesc datorită celei mai mari performanțe din fotbal, când a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua (în 1986), la finala cu F.C Barcelona. Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă.

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în județul Arad, localitatea Agrișu Mic și a absolvit cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din București. Legenda fotbalului românesc a fost căsătorit de două ori. Prima dată cu actrița Vasilica Tastaman – alături de care are un băiat – și a doua oară cu Ileana, care i-a dăurit o fată.

