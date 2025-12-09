Ce melodie ne-a dedicat Palatul Elysee cu ocazia vizitei lui Nicușor Dan în Franța

Clipul cu președintele Nicușor Dan și omologul său francez, Emmanuel Macron, postat pe pagina oficială a Palatului Elysee, conține o melodie, menită să evoce cultura română. Sau mai bine spus, ceea ce francezii înțeleg că ar fi reprezentativ pentru țara noastră, căci piesa nu aparține vreunui artist român și nici nu are legătură cu folclorul tradițional.

Filmulețul cu Nicușor Dan și Emmanuel Macron, ce promovează relațiile dintre România și Franța, a fost realizat de staff-ul administrației prezidențiale și publicat pe pagina oficială a Palatului Elysee. Piesa instrumentală care însoțește imaginile se numește chiar „România” și este interpretată Glenn Sharp, un apreciat artist american, nominalizat la Premiile Grammy.

Surprinzător e faptul că, deși melodia ar fi trebuit să reprezinte cultura română, este departe de a fi asociată cu muzica tradițională de pe plaiurile mioritice. Instrumentalul e compus în stil balcanic, pe acorduri de chitară acustică. Din această îmbinare de elemente rezultă o linie melodică, ce nu se regăsește în muzica tradițională românească.

În mod ironic piesa intitulată „România” nu are nimic de-a face cu ceea ce definește cultură română din punct de vedere muzical. Din acest motiv, decizia administrației prezidențiale franceze ca o astfel de piesă să reprezinte țara noastră este… cât se poate de bizară.

De-a lungul timpului, mari artiști români au uimit publicul francez cu talentul lor unic. De la Maria Tănase, la George Enescu și Sergiu Celibidache. Mai mult, Celibidache și Enescu chiar s-au stins din viață în Franța.

Motivul pentru care administrația prezidențială franceză a considerat simbolic pentru România o piesă cu acorduri balcanice, cântătă de un american rămâne…un mister.

Emmanuel Macron va vizita România în 2026

În cadrul vizitei în Franța, președintele Nicușor Dan a discutat cu Emmanuel Macron despre securitatea României. Șeful statului român a fost întâmpinat de Garda de onoare și așteptat la intrarea în Palatul Elysee de omologul său francez.

Nicușor Dan a fost însoțit de delegația română, formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Economiei, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, alături de consilierii prezidențiali Marius Lazurca, Valentin Naumescu și Radu Burnete.

Nicușor Dan a confirmat că președintele Emmanuel Macron va întreprinde o vizită în România în 2026.

FOTO: Fb/Envato

