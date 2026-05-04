50 oameni s-au strâns până la ora asta la mitingul pro-Bolojan din Piața Victoriei. Este a doua zi consecutivă de proteste
Ultima actualizare: acum 26 de secunde

🚨 50 oameni s-au strâns până la ora asta la mitingul pro-Bolojan din Piața Victoriei. Este a doua zi consecutivă de proteste

Galerie Foto 8
19:15

40 de persoane prezente

Numărul protestatarilor prezenți în Piața Victoriei pentru a-l susține pe Ilie Bolojan a ajuns la 40.

Mitingul pro-Bolojan programat pentru ora 18 în Piața Victoriei a început. Momentan, doar 26 susținători ai premierului și-au făcut apariția.

Este a doua zi consecutivă de proteste organizate de susținătorii premierului Ilie Bolojan. Din primele imagini furnizate, Piața Victoriei pare pustie, deși protestatarii trebuiau să sosească încă de la ora 18. Potrivit informațiilor de la fața locului, doar 26 oameni sunt prezenți în acest moment.

Un alt miting pro-Bolojan a avut loc și ieri, tot în Piața Victoriei. Acesta s-a încheiat după aproape 3 ore și a reușit să strângă mai puțin de 1000 de persoane. Oamenii au venit cu steaguri și bannere cu mesaje de sprijin pentru Guvernul Bolojan.

Moțiunea de cenzură va fi votată mâine

Mitingurile din București au loc într-un moment de tensiune politică majoră, după ce PSD a ieșit de la guvernare și a depus, împreună cu AUR, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Votul asupra moțiunii este programat pentru marți, 5 mai, iar rezultatul poate decide soarta actualului Executiv.

Moțiunea de cenzură depusă în data de 28 aprilie se intitulează „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”. PSD și AUR au lansat acuzații foarte grave la adresa premierului Bolojan și a guvernului pe care îl conduce din 20 iunie 2025.

