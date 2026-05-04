Putin a ajuns la cel mai mic grad de popularitate de la începutul războiului din Ucraina. Ce grad de încredere mai are liderul rus. Depășește 70%

Rata de aprobare a președintelui rus Vladimir Putin a coborât la cel mai scăzut nivel de la primele zile ale invaziei asupra Ucrainei, din februarie 2022. 73% dintre respondenți au declarat pentru Fundația Opiniei Publice din Rusia (FOM) că Putin se descurcă „destul de bine” ca președinte.

Potrivit publicației independente de investigații ruse Agentstvo, această cifră este cea mai mică înregistrată din 27 februarie 2022, când ratingul era de 71%.

Proporția respondenților care au evaluat performanța lui Putin drept „destul de slabă” a crescut cu două puncte procentuale în ultima săptămână, ajungând la 13%. În același timp, alți 17% au declarat că nu au încredere în președinte – o creștere cu trei puncte procentuale în aceeași perioadă.

Cu o zi înainte, Centrul Levada a publicat propriile cifre, în care a arătat că rata de aprobare a președintelui rus era de 79% în aprilie 2026, o cifră despre care centrul de sondare a spus că a scăzut lent în ultimele șase luni.

O altă evoluție a popularității lui Vladimir Putin ne este oferită de Agenția de stat VTsIOM, care și-a publicat ultima dată rezultatele sondajului pe 24 aprilie. La acea vreme, instituția a înregistrat o scădere a ratelor de aprobare ale lui Putin pentru a șaptea săptămână consecutiv. Conform datelor sale, atât ratele de aprobare ale președintelui, cât și nivelul de încredere în acesta au fost în punctul culminant al războiului din Ucraina.

Kremlinul a sfătuit agențiile media să fie atente cu cifrele

Potrivit Meduza, Kremlinul a sfătuit toate instituțiile media loiale autorităților ruse să citeze în mod specific ratingurile FOM sau să evite complet raportarea cifrelor. Potrivit publicației, ratingurile lui Putin s-au prăbușit pe fondul interzicerii aplicației Telegram și a restricționării internetului mobil, alături de creșerea prețurilor și oboseala rușilor din cauza războiului.

În Rusia există un acord tacit între societate și clasa politică. Atâta timp cât cetățenii primesc un anumit nivel de bunăstare, politicienii pot face ce vor. Politicile lui Putin față de războiul cu Ucraina afectează din ce în ce mai mult viața oamenilor de zi cu zi. Zone importante rămân vulnerabile la dronele ucrainene, rafinăriile de petrol sunt incendiate peste tot în țară, iar prețul produselor alimentare a crescut semnificativ, toate acestea în timp ce economia Rusiei scade.

