Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi

Avocatul Toni Neacșu (s) și premierul Ilie Bolojan
Avocatul Toni Neacșu susține, prin intermediul unei postări pe Facebook, că moțiunea de mâine împotriva Guvernului Bolojan are toate șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi.

«În istoria noastră parlamentară doar 6 moțiuni de cenzură au fost reușite și au dus la căderea Guvernului. Moțiunea cu cel mai mare număr de voturi „pentru” este cea împotriva Guvernului Cîțu (281 de parlamentari, în 2021). Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi, cea împotriva unui alt liberal, Ludovic Orban (261 de parlamentari, în 2020), dar e puțin probabil să bată recordul absolut, deși îl deține pe cel de cel mai mare număr de semnături la depunere (254). În ce mă privește, indicatorul care îmi semnalizează reușita inevitabilă, chiar dincolo de bazinul suplimentar dat de grupul parlamentar SOS (15 voturi, aceștia nesemnând moțiunea) este decizia de vot a Grupului minorităților naționale (17 membri).

Istoria are prostul obicei să se repete și ori de câte ori acest grup a decis să voteze potrivit propriei conștiințe, iar nu să stea în banci sau să nu se prezinte, moțiunile au trecut. „Votul potrivit propriei conștiințe” înseamnă în argoul parlamentar că se va vota majoritar împotriva Guvernului, iar dacă partidele din coaliție vor rămâne la strategiile de vot anunțate astăzi ei vor fi singurii care, din interiorul acesteia, vor vota. Grupul minorităților naționale face parte din coaliția parlamentară, fiind membru semnatar al Acordului de guvernare, a votat la învestire Guvernul și va vota și va susține și următorul guvern. Dincolo de asta, demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură îl va opri pe Nicușor Dan în a-l putea desemna din nou ca propunere de premier pe Ilie Bolojan. O demisie anterioară votului pe moțiune ar fi păstrat posibilă constituțional această variantă», a scris el.

Moţiunea, care a fost semnată de 253 de parlamentari, va fi dezbătută şi votată marți, 5 mai, de la ora 11:00. Votul va fi secret, cu bile.

