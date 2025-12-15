Prima pagină » Actualitate » Ce mâncare preferă Doinița Oancea de sărbători. ”Nu prea mă interesează alte preparate”

Ce mâncare preferă Doinița Oancea de sărbători. "Nu prea mă interesează alte preparate"

15 dec. 2025
Ce mâncare preferă Doinița Oancea de sărbători. ”Nu prea mă interesează alte preparate”
Ce mâncare preferă Doinița Oancea de sărbători

Doinița Oancea, în vârstă de 42 de ani, are o mâncare preferată de sărbători. ”Nu prea mă interesează alte preparate”, a mărturisit aceasta.

Actrița Doinița Oancea are un preparat preferat  de sărbătorile de iarnă.

Vedeta este înnebunită după salata de boeuf.

Ce mâncare preferă Doinița Oancea de sărbători. ”Anul ăsta nu gătesc eu nimic”

”Salată de boeuf e preferata mea, nu prea mă interesează alte preparate. Poate o friptură….Anul ăsta nu gătesc eu nimic și nici pe mama nu o ajut pentru că nu am timp absolut deloc. Oricum nici ea nu cred că va mai face așa multă mâncare, mai ales că nu o las să rămână acasă și îi urc în mașină și pe ea și pe tati cu tot cu cățel. Nu am timp pentru că mai lucrez la un proiect de business care va fi gata săptămâna viitoare și care necesită timp și atenție, mai ales perioada asta! Sunt o nebună, știu. Când am terminat filmările la “Iubire cu parfum de lavandă” am zis că o să mă relaxez, că o să mă odihnesc, simțeam nevoia! Iar de-a treia zi m-am băgat în altceva”, a spus Doinița Oancea pentru click.ro.

Actrița a explicat și cum va petrece de Crăciun și Revelion:

”De Craciun plec cu familia la munte iar de Revelion voi petrece cu prietenii într-un resort de la Sibiu. În luna ianuarie voi pleca câteva zile la căldură, în Thailanda”.

