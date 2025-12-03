Ce măsuri anunță Guvernul pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, afectate de Criza apei/Rafinăria Petrobrazi, conectată la sistemul Apa Nova Ploiești

Guvernul anunță măsuri pentru sprijinirea populației din localitățile afectate de problemele de furnizare a apei, dar și pentru remediere situației.

UPDATE | Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploiești

Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploiești, evitând astfel oprirea rafinăriei și a centralei Brazi, din cauza crizei apei care a afectat întreg județul Prahova.

Conectarea la noua sursă de alimentare a presupus instalarea și punerea în funcțiune a unor conducte dedicate de către echipele Apa Nova, menite să asigure un debit stabil pentru consumatorii industriali din zona Petrobrazi.

Intervenția a fost sincronizată astfel încât să reducă riscurile operaționale și să evite presiuni suplimentare asupra sistemului public de distribuție.

Finalizarea lucrărilor permite reluarea în condiții de siguranță a operațiunilor de pe platforma industrială, în timp ce autoritățile continuă să gestioneze efectele deficitului de apă din regiune.

Știrea inițială

Astfel, prin ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei, Sănătății, dar și instituțiile cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență, s-a intervenit pentru sprijinirea populației din localitățile din județele Prahova și Dâmbovița, afectate de probleme de furnizare a apei, dar și pentru a se remedia situația.

În regim de urgență, în perioada 30 noiembrie 2025 – 3 decembrie 2025, au fost distribuiți populației afectate, cu titlul gratuit, 541.954 litri de apă, atât potabilă și îmbuteliată, cât și apă menajeră. Astfel, în localitățile din județul Prahova au fost distribuiți 379.554 litri de apă, iar în județul Dâmbovița, 162.400 litri de apă, de către Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență, anunță un comunicat al Guvernului României.

La nivelul Ministerului Mediului , Apelor și Pădurilor (MMAP) au fost luate următoarele măsuri :

Începând din 29 noiembrie , s-a activat o celulă operativă formată din conducerea MMAP și ANAR, reprezentanți ai ABA Buzău – Ialomi ța , Hidroelectrica , SGA Prahova, specialiști hidrologi , hidrotehnicieni și personal tehnic de operare . Echipele au început evaluarea în timp real a nivelurilor , turbidit ății și posibilităților de deviere a debitelor către Stația Voila.

Ministra Diana Buzoianu s-a deplasat în teren la Paltinu pentru verificarea direct ă a măsurilor operative. Secretarul de stat pentru ape, Elena Tudose , a fost pe teren , la Paltinu și la Stația Voila, alături de echipele tehnice de la ANAR și SGA. Echipele ANAR și ABA au rămas în teren 24/24 pentru m ăsurători , monitorizarea turbidității , verificarea debitelor și evaluarea stării instalațiilor . Reprezentanți ai MMAP, ANAR și 1 ABA au intrat în ședințe sau discuții operative cu primarii , cu ESZ Prahova, cu Hidroelectrica și cu OMV Petrom pentru actualizări din oră în or ă .

Decizii operative urgente: deschiderea golirii de semiadâncime pentru asigurarea unui debit constant către priza ELSID; stabilirea debitului optim de 3 m³/s pentru alimentarea lacului de priză al Stației Voila; reconfigurarea traseului de tranzitare a apei prin instalațiile Hidroelectrica pentru ca apa să ajungă mai rapid în lacul de priză; instruirea operatorului ESZ Prahova să pregătească reluarea tratării apei imediat ce turbiditatea scade sub limitele legale. Aceste decizii au fost luate în paralel cu măsurători continue ale turbidității și debitelor.

„Intervenții tehnice realizate de ANAR/ABA – ANAR a efectuat manevra de deschidere controlată a golirii de semiadâncime la 1 decembrie, ora 12:00. Debitul de 3 m³/s spre Stația Voila a fost stabilizat. ABA a monitorizat permanent evoluția turbidității. Specialiștii SGA au prelevat probe succesive pentru a determina momentul în care apa poate fi introdusă în stația de tratare. Hidroelectrica a pus la dispoziție personal tehnic pentru operarea instalațiilor energetice necesare tranzitării debitelor. Supraveghere permanentă – De la momentul întreruperii, MMAP și ANAR au instituit supraveghere continuă a nivelurilor din Paltinu, a acumulărilor intermediare și a lacului de priză Voila. Sunt monitorizate în timp real debitele și turbiditatea. Raportările tehnice sunt transmise către MMAP din 6 în 6 ore, cu actualizări către prefecturi și autoritățile locale. Coordonare directă cu autoritățile și operatorul de apă – Au fost organizate ședințe operative zilnice cu ESZ Prahova, ANAR, Hidroelectrica, OMV Petrom, DSP și reprezentanți ai primăriilor afectate. Ministerul a solicitat ESZ situația completă privind avariile conductei, rezervele tehnice nefuncționale și măsurile asumate de operator. DSP verifică permanent siguranța sanitară: tratarea nu poate fi reluată până la scăderea naturală a turbidității. Măsuri administrative dispuse de MMAP – A fost trimis Corpul de Control al MMAP pentru verificarea modului în care operatorul ESZ Prahova și-a îndeplinit obligațiile privind rezervele tehnice, conducta de aducțiune, bazinul de apă curată și informarea autorităților. MMAP a solicitat ANAR propunerea unor variante de accelerare a lucrărilor la GF2 în regim de urgență. S-a stabilit obligativitatea ca raportările tehnice să fie transmise către MMAP într-un interval maxim de 60 de minute de la fiecare actualizare în teren”, se arată în comunicat.

Situația actuală: potrivit comunicatului, lacul de priză Voila este în curs de alimentare, cu un debit stabil de 3 m³/s. Turbiditatea este monitorizată continuu. Nivelul trebuie să scadă sub limita sanitară pentru reluarea tratării apei. De asemenea, Guvernul anunță că specialiști ANAR sunt în teren permanent la barajul Paltinu, priza ELSID, lacul de priză Voila și Stația de Tratare Voila. Se precizează și că estimarea tehnică pentru reluarea furnizării apei potabile către populație este de maximum șase zile, în funcție de turbiditate și de capacitatea operatorului ESZ Prahova de a restabili procesul de tratare.

La Minsterul Energiei s-au stabilit urm ă toarele :

A avut loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova (CJSU), unde a fost analizată situația alimentării cu apă a populației și a consumatorilor industriali din județul Prahova, pe fondul crizei în alimentarea cu apă.

În cadrul ședinței au fost comunicate recomandări pentru societățile comerciale implicate în alimentarea cu apă a populației și a consumatorilor industriali, de pe raza județului Prahova:

– Creșterea numărului de personal de supraveghere și de intervenție la instalațiile care asigură alimentarea cu apă;

– Pregătirea echipamentelor și a materialelor necesare înlocuirii rapide în cazul apariției unor incidente la instalațiile de alimentare cu apă.

După ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, au fost transmise dispoziții operative către operatorul de distribuție de energie electrică, astfel:

– Anularea lucrărilor din instalațiile de 110 kV și de medie tensiune de pe raza județului Prahova, până la revenirea la situația normală, estimată pentru luni, 08.12.2025, pentru a reduce riscurile care ar putea să apară în alimentarea cu energie electrică a infrastructurii cu apă potabilă și apă industrială, se arată în comunicat.

– Mobilizarea echipelor de intervenție, care să asigure o reacție rapidă la eliminarea potențialelor defecte și la reluarea rapidă a alimentării cu energie electrică a infrastructurii de apă a județului Prahova, în caz de necesitate.

Ce rezultate au avut m ă surile dispuse

Sistemul Energetic Na țional a fost stabilizat , iar riscurile pentru populație și industrie au fost eliminate.

A fost acoperită integral suspendarea temporară de producție de la CECC Brazi , prin mecanisme de piață .

Au fost analizate prognozele și nu au fost identificate fenomene meteo care să conducă la creșterea consumului în aceast ă perioadă .

Împreun ă cu operatorii din Sistemul Energetic Național , s-a realizat o analiză a capacităților de producție :

Se vor folosi capacit ățile disponibile de la CE Oltenia

A fost repus în produc ție Grupul 6 de la Rovinari – conectarea la SEN a avut loc astăzi , 3 decembrie ;

Stocurile de c ărbune însumeaz ă peste 553 mii tone de lignit la CE Oltenia .

Grupul de la CET Paro șeni este pregătit să pornească , dacă situația o va impune ;

Se vor folosi capacit ățile disponibile de la Hidroelectrica :

Nivelul rezervelor este de peste 71 % în acumul ările naționale , o valoare foarte bună pentru această perioadă .

Toate instalațiile rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal.

Echipele din teren au intervenit pentru a asigura debitul necesar de ap ă către rafinărie

94 l/s asigura ți pentru Petrobrazi ( necesarul este de 61 l/s);

Un bypass suplimentar , solicitat pentru orice eventualitate , este finalizat și funcțional .

A fost programată repornirea Centralei electrice de la Brazi

Ca urmare a discuțiilor cu operatorul centralei, cu autoritățile locale și cu Apele Române, centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă necesar răcirii revine în parametrii de siguranță. Estimare: luni, 8 decembrie, se mai specifică în comunicatul emis de Guvernul României.

M ă suri luate în domeniul medical

Ministerul Sănătății coordonează soluțiile situației critice generate de lipsa alimentării cu apă în următoarele unități sanitare:

Spitalul Municipal C âmpina

Spitalul de Psihiatrie Voila

Spitalul de Pneumofiziologie Flore ști

Spitalul Orășenesc Băicoi

Spitalul de Pneumologie Breaza

„În data de 2 decembrie 2025, în aceste unități, se aflau 378 de pacienți, activitatea medicală fiind susținută de 1.260 de angajați.

Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății va coordona monitorizarea sanitară și controlul microbiologic în toate spitalele afectate.

Pentru a asigura continuitatea îngrijirilor medicale, Ministerul Sănătății a activat mecanismul de suport cu spitalele de urgență din București:

Spitalul Universitar de Urgență București

Spitalul Clinic de Urgență „ Bagdasar-Arseni ”

Spitalul Universitar de Urgen ță Elias

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „ Grigore Alexandrescu ”

Aceste unități sanitare au pus la dispoziție paturi nechirurgicale și paturi chirurgicale, pregătite pentru eventualele transferuri. În cazul unui incident major sau al unor situații cu victime multiple, aceste spitale sunt deja în alertă și pot prelua imediat pacienți din Prahova.

Celula de criză activată la nivelul Ministerului Sănătății funcționează în regim permanent și menține legătura cu instituțiile locale”, se mai arată în comunicat.

