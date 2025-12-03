Apele Române, anunț în plină criză a apei din Prahova și Dâmbovița: „Am găsit soluții alternative pentru reluarea alimentării”

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că tratarea apei în stația VOILA a început. Reamintimtim că în ultimele zile criza apei din Prahova a stârnit adevărate acuzații și controverse, atât în spațiul public, cât și între instituțiile statului implicate în acest scandal.

În acest context, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, spune că ESZ Prahova știa despre riscul de turbiditate în apa din Lacul Paltinu, dar a tăcut în ședința în care se discuta despre riscurile unor astfel de lucrări.

Ministrul a afirmat că a solicitat demisia conducerii celor două instituții, precizând că, atât operatorul, cât și Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița au contribuit în mod egal la situația care a afectat alimentarea cu apă în 13 localități din Prahova și Dâmbovița. (Materialul integral AICI)

„Procesul de tratatare a apei pentru potabilizare a început înc ă de ieri”

Reprezentanții Apelor Române au admis și faptul că ABA Buzău-Ialomița ar fi trebuit să comunice mai eficient la nivel local, cu toate autoritățile implicate, inclusiv cu operatorul de apă, asigurându-se că toți factorii implicați au înțeles urgența situației nou create.

„Ca urmare a asigurării încă de ieri a necesarului de apă brută prin conducta CHEMP3 ELSID către coada lacului de acumulare Voila (ESZ Prahova), apa a ajuns încă de ieri în stația de tratare de la Voila. Astfel, procesul de tratatare a apei pentru potabilizare a început încă de ieri. Debitul evacuat prin conductă până la lacul de priză a stației de tratare a crescut la 4 mc/s.

Administrația Națională Apele Române vor asigura volumul necesar și în parametri optimi în vederea tratării apei pentru potabilizare, turbiditatea apei fiind monitorizată continuu. În momentul de față, deși ANAR nu are astfel de atribuții, Apele Române au găsit soluții alternative pentru perioada imediat următoare în vederea reluării alimentării cu apă a populației și anume prin asigurarea unor volume tampon cu turbiditate mică în BAC-ul (bazinul de apă curată) de la Malu Vânăt.”

„Acestea ar fi trebuit în orice condi ții, să aibă asigurate resursele alternative de apă”

„Subliniem încă o dată faptul că, deși au existat mai multe ședințe ale Comitetelor Județene pentru Situații de urgență de la nivel județean, prin care autoritățile locale și județene au luat act de pericolul sistării furnizării apei potabile, acestea ar fi trebuit în orice condiții, să aibă asigurate resursele alternative de apă, care să fie furnizată populației, prin Planul de situații de urgență, de la nivel local și județean care trebuia activat în caz de avarii sau poluări accidentale.

Administrația Națională „Apele Române” își reafirmă tot suportul și implicarea în gestionarea situației actuale, inclusiv prin sprijnirea demersurilor ESZ Prahova de a urgenta decolmatarea BACului și a conductei de aducțiune. În situația de față, ANAR se implică activ în toate ședințele operative de la nivel județean și găsirea unor soluții urgente imediate pentru normalizarea situației”, au transmis reprezentanții instituției.

