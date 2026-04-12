Prima pagină » Actualitate » Ce meniu primesc deținuții în ziua de Paști. 9 lei pe zi sunt alocați pentru hrana acestora

Ouăle roșii, cozonacul și drobul nu vor lipsi de pe mesele deținuților, aceștia au parte de un meniu special de sărbătoare.

Potrivit Observator, la penitenciarul din Mioveni, meniul clasic al deținuților este îmbogățit cu preparate tradiționale de Paște.

„Le oferim câte un ou roşu, câte o felie de cozonac, drob, ridiche, ceapă verde. Avem şi cozonac dietetic pentru deţinuţii care sunt la regim. Cei care sunt musulmani nu mănâncă carne de porc. Vor primi carne de miel, carne de vită.”, spune personalul din peniteciar.

Meniul este conceput astfel încât fiecare deținut să se poată bucura de această sărbătoare fără restricții.

„Afară avem alte soluţii, alte oportunităţi, nu-mi convine aia, mănânc ailaltă. Acum na, ne adaptăm. Într-un fel trebuie să fie puţin diferit faţă de libertate, că altfel nu s-ar mai numi închisoare”, a declarat un deţinut, potrivit sursei citate.

200 de deținuți au parte de un meniu special

Din cei 800 de deținuți, 200 au parte de un meniu special. Unii nu mănâncă porc, alții nu au voie zahăr, deși pare aproape imposibil să hrănești un om cu 10 lei pe zi, personalul de la penitenciarul din Mioveni arată că se poate. Cele mai multe produse provin din producție proprie.

„Cartofii sunt de la noi, varza e de la noi, dovlecelul este de la noi. Noi muncim singuri pe câmpurile noastre şi reuşim să facem treaba asta şi preţul e mult mai redus”, a subliniat Patric Ghebaru, directorul penitenciarului Mioveni.

Un deţinut costă zilnic statul român aproape 62 de lei. Sunt aproape 26.000 de deţinuţi, așadar România plăteşte peste 1 milion şi jumătate de lei pe zi.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe