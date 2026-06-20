Nicușor Dan se întâlnește sâmbătă cu Erdogan, la Istanbul. Care este motivul principal al întrevederii

Nicușor Dan participă sâmbătă, 20 iunie, la Istanbul, împreună cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”.

Potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale, ceremonialul de la Șantierul Naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române.

Corveta, destinată luptei în toate mediile de acțiune navală

După această ceremonie, vor fi parcurse etapele finale pentru dislocarea corvetei în România.

„Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală – suprafață, antiaerian și antisubmarin. Poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și altele”, se arată în comunicatul de presă.

Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, Nicușor Dan va avea și o întrevedere cu președintele Recep Tayyip Erdogan. Cei doi vor discuta despre prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara, din 7-8 iulie.