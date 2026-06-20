Parlamentarii norvegieni au oferit un moment viral pe rețelele de socializare după ce au întrerupt pentru câteva momente o ședință oficială și au imitat celebrul gest de „vâslit” al suporterilor naționalei. Scena a fost un mesaj de susținere pentru echipa Norvegiei la Cupa Mondială.

Febra Cupei Mondiale a ajuns până în inima politicii norvegiene. Într-un moment rar întâlnit în legislativul unei țări, parlamentarii din Norvegia au lăsat deoparte disputele politice și au transmis un mesaj de susținere pentru echipa națională printr-un gest devenit deja simbolul fanilor prezenți la turneul final.

În timpul unei ședințe desfășurate joi, președintele Parlamentului a propus o scurtă pauză neobișnuită și i-a invitat pe deputați să reproducă celebrul „vâslit viking”, ritual care a cucerit rețelele sociale și stadioanele din timpul Cupei Mondiale, scrie Reuters.

Propunerea a fost primită cu entuziasm, iar parlamentarii au participat la demonstrație indiferent de apartenența politică, oferind o imagine rară de unitate națională.

Sursa video – X/@PolymarketSport

Suporterii norvegieni au transformat „vâslitul viking” într-un fenomen mondial

Gestul care a inspirat scena din Parlament a devenit celebru după victoria categorică a Norvegiei, scor 4-1, în fața Irakului, la Boston. Înaintea meciului, în timpul partidei și după fluierul final, mii de suporteri norvegieni au fost surprinși imitând mișcările de vâslit specifice marinarilor vikingi.

Îmbrăcați în roșu și purtând, în multe cazuri, coifuri inspirate de cultura nordică, fanii au transformat barurile, mijloacele de transport și zonele din jurul stadionului în adevărate „corăbii vikinge” imaginare.

Imaginile au devenit rapid virale pe platformele sociale, fiind distribuite de milioane de utilizatori din întreaga lume.

Norvegia visează la calificarea în fazele eliminatorii la Cupa Mondială 2026

La 28 de ani de la ultima sa participare la Cupa Mondială, Norvegia s-a impus prin golurile marcate de Erling Haaland (29, 43), Leo Ostigard (76), Kristian Thorstvedt (90+7), în timp ce golul irakienilor, care revin după 40 de ani, a fost semnat de Aymen Hussein (39).

Norvegia conduce în clasamentul grupei cu 3 puncte, urmată de selecționata Franței. care are tot 3 puncte, dar un golaveraj inferior nordicilor. Locul trei este ocupat de selecționata Senegalului cu zero punte, iar „lanterna roșie” a grupei este formația Irakului, tot cu zero puncte, dar cu un golaveraj negativ.

Norvegia, liderul grupei, va juca în continuare în grupă cu Senegalul, pe 23 iunie, și cu Franța, pe 26 iunie.