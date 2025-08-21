Ce meserie ar fi avut regretatul Toma Caragiu dacă n-ar fi fost actor. A abandonat facultatea după doar un an

Toma Caragiu s-a născut la 21 august 1925 într-o familie de aromâni. El este cunoscut drept un titan al cinematografiei românești. Dar oare ce meserie ar fi avut regretatul actor dacă nu ar fi renunțat la facultatea la care s-a înscris după terminarea liceului.

Toma Caragiu, născut la data de 21 august 1925 într-o familie de aromâni (Nico Caragiu și Atena Papastere Caragiu) originară din satul grecesc Aetomilitsa, provincia Konitsa, a venit cu familia și s-a stabilit la Ploiești, după cedarea Cadrilaterului Bulgariei, anterior locuind, după emigrarea lor din Grecia, în comuna Sarsânlar, județul Durostor.

Astfel, după primii ani de viață petrecuți în Grecia, Toma Caragiu se efugiază împreună cu familia (mama, tata și cele două surori mai mici, Matilda și Geta) în Cadrilater, pe atunci în România. După mai multe peregrinări, ei s-au stabilit la Ploiești, acolo unde Toma a terminat liceul.

El ar fi îmbrăcat roba neagră, dacă nu ar fi luat hotărârea, la puțin timp după ce s-a înscris la cursurile Facultății de Drept, să se retragă și să meargă după ceea ce inima îi dicta: arta dramatică. Toma Caragiu a primit diploma de bacalaureat în vara anului 1945. El s-a înscris la Drept, dar a abandonat apoi cursurile și a intrat la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică București, clasa Victor Ion Popa. Apoi, el a fost cooptat în trupa de teatru a liceului și a scris în revista liceului Frământări.

Debutul pe scenă l-a făcut pe scena studioului Teatrului Național din Piața Amzei (1948), când, fiind student în anul III, a interpretat rolul unui scutier în piesa Toreadorul din Olmado pus în scenă de regizorul Ion Șahighian.

După câțiva ani, Toma Caragiu avea să devină cu adevărat legendar. Astfel, rolul de căpitan din seria Brigada Diverse (BD) l-a consacrat pe zona de film, alături de Dem Rădulescu, Jean Constantin şi Puiu Călinescu. Toma Caragiu fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a III-a (1967) „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice” și cu Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a IV-a (1971) „pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la constituirea Partidului Comunist Român”.

Toma Caragiu a murit la data de 4 martie 1977, în București.

