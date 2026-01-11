Ce orașe din Europa poți vizita în ianuarie fără a te confrunta cu aglomerație. Sunt și accesibile

Iată ce orașe din Europa poți vizita în ianuarie fără a te confrunta cu aglomerație. Unde mai pui că sunt și accesibile. Deși Europa în ianuarie poate să nu pară, la prima vedere, cea mai atractivă opțiune, ei bine trebuie să știi că este o perioadă în care poți avea parte de linște și odihnă, după o perioadă aglomerată. Iată unde poți merge.

Cappadocia, Turcia

În Cappadocia, totul arată și mai spectaculos sub un strat subțire de zăpadă turcească, care adaugă o dimensiune suplimentară formațiunilor naturale și caselor și bisericilor vechi săpate în stâncă. Fiind o perioadă de extrasezon, prețurile la cazare scad, iar aglomerația este redusă. Te poți delicta cu obiective ca mănăstirea de la Keşlik, orașul subteran Kaymaklı sau bisericile rupestre cu fresce din Muzeul în Aer Liber Göreme, dar nu numai.

Fuerteventura, Insulele Canare

Peisajele dramatice, vulcanice, aproape marțiene ale celei de-a doua insule ca mărime din Canare sunt foarte atractive iarna. În Fuerteventura, soarele strălucește, în ianuarie. Temperaturile maxime medii ajung la 21°C chiar și în ianuarie, fapt care o face una dintre puținele destinații europene unde poți avea o adevărată vacanță la plajă în sezonul rece. Plaje: Playa del Matorral, sălbaticul Cofete sau dunele nesfârșite din Parcul Natural Corralejo.

Eryri (Snowdonia), Țara Galilor

Eryri, cunoscut și ca Snowdonia, este un parc național variat din nordul Țării Galilor, cu munți, coastă, lacuri, păduri vechi și cascade, acoperite de zăpadă iarna. Aici există companii specializate în drumeții de iarnă care oferă instruire de bază în siguranță montană, orientare și utilizarea colțarilor, iar Centrul Național de White Water Rafting, controlat de baraj, este deschis tot anul.

Bilbao, Spania

Bilbao poate fi răcoroasă și ploioasă iarna, cu maxime de circa 12°C, dar asta nu încetinește energia orașului. Combinația de duritate urbană, glamour și gastronomie îl face mereu atractiv, iar prețurile sunt mai mici la cazare în extrasezon.

Madeira, Portugalia

Madeira este o insulă fără extreme climatice și cu relief spectaculos. Datorită poziționării, orașul beneficiază de soare tot anul. Chiar și în februarie, temperaturile pot ajunge la 20°C. Microclimatele permit schimbarea rapidă a vremii pe distanțe scurte.

Coasta de Azur, Franța

Vizitarea Coastei de Azur este ideală pentru a evita aglomerația verii. Pe vremuri, vizitatorii din secolul al XIX-lea veneau pentru microclimatul blând, marea albastră, insulele din larg și dealurile verzi. Toate acestea rămân, dar fără mulțimi de oameni.

Dar acestea nu sunt singurele orașe pe care le poți vizita iarna: te mai poți duce și în destinații ca: Alpii Bavarezi, Germania, Santorini, Grecia, Alentejo, Portugalia

Autorul recomandă:

Orașul cel mai fierbinte din lume. Temperaturile ajung la 47 grade, acum, în ianuarie