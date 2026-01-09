Două joburi inedite și „intense” pe o insulă pustie din Irlanda. Salariul, masa și cazarea, asigurate. Ce trebuie să facă noii angajați

Insula Great Blasket, situată în largul coastelor Irlanda, caută doi îngrijitori care să administreze o cafenea și trei cabane de vacanță în sezonul aprilie – octombrie 2026. Postul vine cu salariu, masă și cazare incluse, însă angajatorii avertizează că munca este „intensă”, iar resursele de pe insulă sunt extrem de limitate.

Situată în apropiere de Dunquin, lângă Dingle, idilica insulă Great Blasket este nelocuită permanent din 1953, însă acest lucru nu înseamnă lipsă de activitate pentru viitorii îngrijitori. Dimpotrivă, sezonul turistic poate fi extrem de aglomerat.

Responsabilitățile includ administrarea unei cafenele, supravegherea a trei cabane de vacanță, curățenie și vopsire, îngrijirea oaspeților cazați peste noapte, servirea ceaiului și cafelei, precum și gestionarea activităților zilnice ale insulei.

Anunțul de angajare precizează clar:

„Căutăm un duo harnic, responsabil și de încredere, care să aibă abilități interpersonale și inițiativă. Vă rugăm să rețineți că acesta nu este un job de vacanță. Sezonul poate fi FOARTE aglomerat și veți fi pe picioare aproape toată ziua”, relatează Express, citat de Mediafax.ro.

Când începe sezonul în paradisul natural izolat

Cei selectați vor ajunge pe insulă în ultima săptămână a lunii martie, iar sezonul de lucru se va desfășura între 1 aprilie și mijlocul lunii octombrie, în funcție de condițiile meteo.

Zilele libere depind strict de vreme. Perioadele cu furtuni pot opri complet navigația timp de câteva zile, în timp ce săptămâni consecutive de vreme bună pot transforma activitatea într-una extrem de solicitantă.

Pe lângă salariu, angajatorii oferă masă și cazare. Alcoolul și articolele de toaletă nu sunt incluse în aprovizionarea zilnică. Îngrijitorii vor locui într-un dormitor situat deasupra cafenelei și vor avea acces la bucătăria locației. În perioadele cu vreme rea, sunt încurajate lucrările de întreținere și bricolaj.

Great Blasket este o zonă specială de conservare, întinsă pe aproximativ patru mile și având o suprafață de peste 1.100 de acri. Insula făcea parte din regiunea Corca Dhuibhne, una dintre cele mai izolate zone vorbitoare de limbă irlandeză.

Fauna sălbatică este una dintre principalele atracții. Vizitatorii pot observa delfini Risso, delfini comuni și delfini cu bot gros, rechini pelagici, foci cenușii și chiar balene.

Insula este, de asemenea, un refugiu important pentru păsări marine, precum puffini, rândunele arctice, guillemots și cormorani.