Tudor Chirilă nu ratează niciun moment să bage capul în poză. Ce spune despre decizia CCR

Solistul trupei Vama Veche a înlocuit, în ultima perioadă, microfonul de artist cu acela de activist civic şi politic. Tudor Chirilă nu pierde nicio ocazie să bage capul în fiecare poză cu implicaţii politice. Deciziile recente ale Curţii Constituţionale a României l-au „forţat” să spună ce crede despre magistraţii CCR.

Într-una dintre postările de pe facebook, Chirilă iese la rampă cu bătaie a obrazului în direcţia judecătorilor Curţii Constituţionale care au respins proiectul Guvernului referitor la pensiile de serviciu ale magistraţilor.

„CCR a găsit o „soluție” să prelungească agonia morală în care se află vis a vis de propriile privilegii. Au respins pe formă modificările aduse pensiilor magistraților, ale căror privilegii sunt unice în Europa”, scrie artistul despre decizia CCR.

Supărat pe judecătorii pe care i-a apărat în stradă, Chirilă le zice de la obraz că nu de-asta a ieşit la miting de susţinere pentru independenţa justiţiei.

„Când ieșeam în stradă să apărăm justiția de mizeriile lui Dragnea și Grindeanu care împreună cu PNL își protejau corupții eram buni? Când strigam pentru independența justiției și ceream ca ea să lupte împotriva corupției nu întelegeam ca justiția și magistrații să fie mai presus de ceilalți cetățeni”.

Nici şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu este uitată, Lia Savonea, pe care Chirilă o apostrofează din spatele tastaturii de activist civic.

”Ce au făcut magistrații corecți împotriva unora ca Lia Savonea această savonieră în care băltește săpunul corupților pe care îi spală cu zel? Unde au fost Asociațiile de magistrati când sistemul de justiție sau codurile de procedură penală au fost siluite în fel și chip?”.

În lumina ultimelor evenimente de pe scena publică, Tudor Chirilă este de părere că ideea de judecător a devenit una de „ruşine”.

„Ar trebui să vă fie rușine că ne propuneți ideea de a le spune copiilor noștri fă-te mamă judecător că înveți mult, dar muncești puțin și o să iei mai multi bani ca toți fraierii ăia care o să tragă până la 65 de ani. Fă-te, mamă, judecător că viața e scurtă și merită trăită”.

