Ce plantă te reprezintă în funcție de zodia în care te-ai născut

Fiecare zodie are o energie specială, la fel ca plantele. Fiecărui semn zodiacal i se potrivește o anumită plantă.

Plantele nu înfrumusețează doar locul, ci pot aduce energii pozitive. Fiecărui semn zodiacal i se potrivește o anumită plantă, susțin specialiștii în astologie, potrivit presei iberice.

Berbec – Nativii din această zodie sunt cunoscuți pentru curajul, energia și capacitatea lor de a înfrunta orice provocare. Acestor nativi li se potrivește cactusul, care reușește să se dezvolte în climat extrem.

Taur – Acestor nativi, care iubesc foarte mult natura, li se potrivește cel mai bine iedera, o plantă veșnic verde care crește constant și puternic.

Gemeni – Pentru ei, lavanda este planta potrivită, cunoscută nu doar pentru mirosul său relaxant, ci și pentru numeroasele sale utilizări. Reprezintă perfect versatilitatea și modul de a se adapta oricărei situații a acestor nativi.

Rac – Nativi din această zodie sunt protectori, sensibili și profund conectași cu tot ce ține de casa lor. Acestota li se potrivește crinul, care simbolizează puritatea, dragostea necondiționată și sensibilitatea.

Leu – Planta ideală pentru acești nativi este floarea-soarelui, care reflectă căldură și optimism, la fel ca și ei.

Fecioară – Cei născuți sub acest semn zodiacal sunt prefecționiști, obsedați de curățenie și foarte atenți la detalii. Lor li se potrivește eucaliptul, care ajută, printre altele, la o concentrare mai bună și purifică mediul înconjurător.

Balanță – Acești nativi caută mereu echilibru, frumusețe și armonie în tot ceea ce fac. Lor li se potrivește cel mai bine trandafirul, simbol al iubirii, eleganței și echilibrului.

Scorpion – Acești nativi sunt atrași de ceea ce e frumos și misterios. Orhideea se potrivește perfect cu personalitatea lor.

Săgetător – Cei născuți în această zodie sunt optimiști, aventuroși și mereu dornici să se dezvolte în diferite planuri. Bambusul e potrivit pentru ei. Această plantă care crește rapid și poate atinge înălâimi mari simbolizează dorința de expansiune și libertate a acestor nativi.

Capricorn – Acești nativi sunt disciplinați, ambițioși și foarte concentrați pe obiectivele pe care le au. Bonsaiul, a cărui plantare necesită răbdare și dăruire, reflectă perfect perseverența care definește Capricornul.

Vărsător – Acestor nativi le place să sară mereu în ajutorul celor din jur. Planta potrivită pentru ei este considerată aloe vera, care de-a lungul secolelor a fost folosită pentru beneficiile ei medicinale. Aceasta reflectă cel mai bine dorința acestor nativi de a le fi de folos celorlalți.

Pești – Pentru acești nativi, cunoscuți pentru sensibilitatea și profunzimea lor, planta ideală este nufărul, care impresionează cu frumusețea sa cu totul deosebită.