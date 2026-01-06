Prima pagină » Actualitate » Ce politică neobișnuită adoptă tot mai multe companii. Angajații preferă să lucreze desculți

Ce politică neobișnuită adoptă tot mai multe companii. Angajații preferă să lucreze desculți

06 ian. 2026, 09:18
Ce politică neobișnuită adoptă tot mai multe companii. Angajații preferă să lucreze desculți

În Statele Unite un nou trend a început să ia amploare, deși poate să pară ciudat la prima vedere. Este vorba despre mersul desculț la birou, un obicei care poate părea excentric. Acum, el începe să fie adoptat tot mai des, mai ales în zona startup-urilor tech.

Chiar dacă sună destul de neobișnuit, mersul desculț la birou este un obicei tot mai des întâlnit în companiile din Statele Unite, mai ales în zona startup-urilor tech. A apărut deja și un site care oferă sfaturi despre cum trebuie să fie abordată corect munca fără încălțăminte.

Pentru a evita problemele, unele firme au început să își acopere birourile cu covoare moi și pun angajaților la dispoziție papuci.

Tot mai multe companii au adoptat acest stil de lucru

Spur este una dintre companiile care a adoptat acest stil, iar angajații companiei se simt mult mai confortabili. Această companie folosește inteligența artificială pentru a verifica erori pe site-uri web, iar angajații primesc papuci personalizați ce ajung la biroul din Manhattan, iar vizitatorii sunt rugați să poarte, de asemenea, papuci.

Cum poate fi explicat acest obicei

„Politica companiei de a nu purta încălțăminte îi face pe cei 10 angajați ai săi să se simtă ca acasă și îi dezarmează într-un mod pozitiv”, a spus Sneha Sivakumar, cofondatoarea și CEO-ul companiei.

Nick Bloom, un economist de la Stanford, explică că acest obicei aparent neobișnuit se datorează faptului că angajații au lucrat de acasă în timpul pandemiei. Iar după ce s-au întors la birouri, ei au început să aducă cu ei obiceiurile pe care le aveau în confortul propriei case.

