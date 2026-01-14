Cum putem păstra căldura în locuințe. Soluții practice pentru toate bugetele

Dacă aveți centrala setată la 23 de grade, însă temperatura din casă nu trece de 20, ori dacă primiți căldură în calorifere și vi se pare tot frig, este posibil ca problema să vină din izolarea apartamentului.

Fără să realizăm, o mare parte din căldura locuinței se pierde prin uși, ferestre, pereți sau chiar prin acoperiș. Rezultatul se poate simți prin facturile mai mari și disconfortul termic. Totuși, unde scapă căldura din casele noastre, dar și care sunt soluțiile la îndemână.

Soluții pentru păstrarea căldurii în locuințe

Orice tip de locuință dispune de geamuri, uși și acoperișuri pe unde se poate pierde căldura foarte frecvent.

Una dintre cele mai potrivite metode pentru a păstra căldura este folia reflectoare pentru calorifer, se vinde la magazinele de bricolaj sau de construcții. Se amplasează în spatele caloriferului și frigul care vine din spate, prin perete, va fi împiedicat și automat se va păstra temperatura.

O altă variantă mai sigură pentru încălzirea locuinței, pentru a nu întâmpina probleme tehnice, ar fi aerul condiționat.

Recomandările autorului: