Ce relație are Mihai Petre cu fetițele sale. ”Cred că e nevoie de anumite limite”

10 dec. 2025, 17:30, Actualitate
Ce relație are Mihai Petre cu fetițele sale. ”Cred că e nevoie de anumite limite”
Ce relație are Mihai Petre cu fetițele sale

Mihai Petre a dezvăluit ce fel de tătic este și care este relația pe care o are cu cele două fete ale sale.  ”Cred că e nevoie de anumite limite”, a spus acesta.

Celebrul coregraf și dansator Mihai Petre este căsătorit cu Elwira, împreună cu care are două fetițe, Catinca și Ariana. Cei doi formează un cuplu și profesional, și în viața de zi cu zi. Elwira și Mihai Petre s-au căsătorit în data de 7 iunie 2008. Ceremonia religioasă a avut loc la Biserica Domnița Bălașa, iar petrecerea de nuntă a fost la Palatul Știrbei.

Mihai Petre a vorbit despre rolul de tătic într-un interviu pentru spynews.ro. Acesta a explicat că el este mai permisiv cu fetele sale, în timp ce Elwira, soția lui, este mai strictă.

Ce relație are Mihai Petre cu fetițele sale. ”Încerc să explic dintotdeauna, ca să înțeleagă limitările”

”Eu am senzația că Elvira e mai autoritară în relația cu fiicele, dar nu știu, ele ar trebui să răspundă la întrebarea asta. Impun niște limite, însă cred că e nevoie de anumite limite, însă nu sunt atât de strict. Așa simt”, a declarat Mihai Petre pentru sursa mai sus-menționată.

”Nu există pedepse. Încerc să explic dintotdeauna, ca să înțeleagă limitările pe care le impun”, a mai spus acesta.

