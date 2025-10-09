Ce relație avea Serghei Mizil cu Elena și cu Nicolae Ceaușescu, de fapt. Adevărul despre concurentul de la Asia Express 2025

Invitat recent în cadrul unui podcast, Serghei Mizil a povestit despre viața pe care a avut-o în timpul regimului comunist, despre relația cu Nicu Ceaușescu, dar și despre părinții lui, Elena și Nicolae Ceaușescu.

Serghei Mizil a dus o viață fără lipsuri în perioada comunistă. El conducea cele mai scumpe mașini, vizita cele mai selecte locuri și oricând putea pleca în străinătate, mai pe scurt, avea parte de câteva privilegii care pentru marea majoritate a românilor nu erau posibile.

Relația lui Serghei Mizil cu soții Ceaușescu

El a recunoscut că a făcut o mulțime de lucruri nepermise la vremea aceea. Cu toate astea, a fost apropiat de familia Ceaușescu. Prieten bun cu Nicu, însă nu atât de apropiat de Elena și Nicolae. „Am fost familie cu Nicu Ceaușescu, a stat cu mine vreo 15 ani de zile, în casă. El a avut o relație cu sora mea și stătea cu noi și la mare, și la munte, bine, mergea și la el acasă, dar stătea în vilele astea, rămânea și acolo.Cu familia Ceaușescu nu am avut nicio amintire, cu cei doi, cu Nicolae și cu Elena Ceaușescu. Ce să vorbesc eu cu ăla sau cu aia? M-ai văzut cum arătam? Cu părul ăla, cu mașinile decapotabile, eu eram pe afară. Ce să îmi spună mie cu PIB-ul, cu economia? Mă interesau pe mine toate prostiile astea? Prostii pentru mine, pentru ei erau bune… Nu am discutat cu ei niciodată, singurul care a stat cu noi, care venea cu noi, un om deosebit, a fost Ilie Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu, care era un om de o simplitate, el mergea la el acasă, venea la noi, era un om extraordinar.”, a declarat el în cadrul podcastului „În Oglindă”.

”Dacă făcea orice băiat ce am făcut eu, se ducea la pârnaie”

„Eu să beau, să stau la masă cu ăla (n.r. Nicolae Ceaușescu) nu, niciodată. Ea mi-a zis o singură dată că cei ca mine nu au ce căuta în societate și eu am zis că pot să rămân afară oricând. Da, Elena Ceaușescu mi-a zis. Acum, dacă stau să mă gândesc, avea dreptate în ce spunea. Un om ca mine, ce am făcut eu, acum dacă făcea orice băiat se ducea la pârnaie. Multe am făcut, rele. Făceam ce un om normal nu făcea. Ea, la început, a vrut să ne crească pe toți nu rău. Că dacă te uiți al copiii ei toți sunt cu carte adevărată, Valentin a făcut Oxford, au mai încercat câțiva copii de demnitari să meargă, dar nu au reușit.

Lui Zoia îi poartă numele în afară, la o chestie d-asta de matematică, eu am văzut și când au fost arestați, au venit toți colegii lui Zoia să îi ajute, și i-au ajutat și după. Aveau o părere foarte bună despre ea. Ea a vrut să nea crească pe toți cu orientări spre ce voiau ei, cu mine nu s-a legat, și m-a lăsat în pace. Totuși, la ce am făcut eu, ea, ei nu mi-au făcut nimic. Normal, când au vrut să îl ducă pe Nicu spre politică și spre astea, au vrut să îl separe, eu am înțeles treaba asta și ne-am separat”, a mai dezvăluit Serghei Mizil.

Serghei i-a și descris pe soții Ceaușescu: „Părerea mea e că au fost niște oameni foarte simpli. El a ținut enorm de mult la țara asta, părerea mea, ce a făcut nu o să mai facă nimeni. Mă refer aici la tot ce a făcut, la construcții, la industrie, tot. Ca părinte, a avut o perioadă foarte legat de copii. Ea, din punctul meu de vedere, a încercat să depărteze pe toată lumea, inclusiv pe familia lui, de el.”, a mai spus el.

Nicu Ceaușescu, relație cu sora lui Serghei

Prietenia dintre Nicu Ceaușescu și Serghei a fost una lungă. Ei s-au cunoscut la Brașov, iar ulterior au rămas prieteni, Nicu și Dona, sora lui Serghei, au fost împreună aproape 15 ani.