12 dec. 2025, 23:11, Actualitate
Ce reprezintă indicatorul rutier cu simbolul unui scut, întâlnit mai ales pe drumurile europene. Cei mai mulți șoferi îl interpretează greșit
FOTO - sozcu.com.tr

Pe drumurile din mai multe țări europene, chiar și în Ucraina, a apărut un indicator rutier mai puțin cunoscut, reprezentat printr-o săgeată curbată și un simbol asemănător unui scut. De multe ori, acest semn este interpretat greșit de către șoferi, fiind confundat fie cu un indicator de direcție, fie cu un simplu avertisment general.

În realitate, însă, indicatorul are un rol clar definit în legislația rutieră și este extrem de important pentru siguranța participanților la trafic. Acesta semnalează o modificare a configurației drumului și necesitatea adoptării unei conduite preventive la volan, scrie sozcu.com.tr.

Pentru mulți conducători auto acest „scut” pare un element neclar sau decorativ, el semnifică, de fapt, existența unei zone de protecție. Conform legislației rutiere, indicatorul este identificat cu codul 7.25 și are o formă dreptunghiulară, cu margine neagră. Pe panou este reprezentată o săgeată curbată, alături de un simbol asemănător unui scut.

Săgeata curbată indică direcția obligatorie de deplasare, arătând traseul pe care vehiculele trebuie să îl urmeze. Interpretarea greșită apare din lipsa de familiaritate cu acest tip de semn, mai ales în cazul șoferilor care nu circulă frecvent în afara țării.

Indicatorul semnalează prezența unei insule de siguranță

Rolul principal al indicatorului cu scut este acela de a anunța șoferii că urmează o insulă de siguranță și că drumul se îngustează în acel punct, iar conducătorii auto sunt obligați să ocolească această zonă de protecție, respectând direcția indicată de săgeata curbată.

Indicatorul este amplasat în zone unde riscul de accident este mai ridicat, iar șoferii trebuie să reducă viteza și să fie mult mai atenți la trafic. Prezența sa contribuie la prevenirea coliziunilor și la ghidarea corectă a fluxului de vehicule.

În cele mai multe situații, indicatorul cu simbol de scut nu este utilizat de unul singur, ci apare în combinație cu alte semne de avertizare, care pot indica îngustarea drumului, modificări ale benzilor de circulație, creșterea riscului de accidente sau reducerea limitei de viteză.

Prin această asociere de indicatoare, șoferii primesc informații clare și din timp despre schimbările fizice ale carosabilului, fiind astfel încurajați să își adapteze viteza și stilul de condus pentru a circula în condiții de siguranță.

Ce reprezintă o insulă de siguranță

Insulele de siguranță sunt zone special amenajate pe carosabil, întâlnite frecvent la trecerile pentru pietoni sau pe drumurile cu mai multe benzi de circulație, având rolul de a proteja pietonii care nu pot traversa drumul dintr-o singură etapă, oferindu-le un spațiu sigur unde se pot opri temporar.

Pe lângă protecția pietonilor, insulele de siguranță contribuie la o mai bună organizare a traficului, la separarea fluxurilor de circulație și determină, în mod natural, reducerea vitezei vehiculelor. Acestea sunt semnalizate prin marcaje rutiere vizibile, elemente reflectorizante și indicatoare specifice.

Aceste insule de siguranță sunt dotate cu sisteme de iluminare și elemente reflectorizante, pentru a putea fi observate ușor în orice condiții, inclusiv pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile, .

Specialiștii în siguranță rutieră recomandă ca, la întâlnirea indicatorului cu scut și săgeată, conducătorii auto să reducă viteza, să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și să urmeze cu strictețe direcția indicată de săgeata curbată.

FOTO – Caracter ilustrativ

Echivalentul acestui indicator în Codul Rutier românesc

Deși forma grafică a indicatorului poate diferi de la o țară la alta, semnificația sa este similară în majoritatea statelor europene. În țara noastră, mesajul transmis de indicatorul cu simbol de scut este echivalent cu semnele care avertizează asupra îngustării drumului sau a reducerii numărului de benzi, cunoscute sub denumirea de „Fuzionare” sau „Trecere pe o singură bandă”.

Codul Rutier românesc utilizează indicatoarele A22 – Îngustare a drumului din dreapta, A23 – Îngustare a drumului din stânga și A24 – Îngustare a drumului din ambele părți, precizează Click.

În situațiile de trafic intens sau atunci când o bandă de circulație se termină, șoferii sunt obligați să înainteze până la capătul benzii și să se încadreze alternativ pe banda rămasă liberă, pentru a asigura un trafic mai fluent și mai sigur.

Cele mai noi