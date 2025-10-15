Prima pagină » Actualitate » Ce riscă rezerviștii care nu se prezintă la apelul MApN

Ce riscă rezerviștii care nu se prezintă la apelul MApN

15 oct. 2025, 15:52, Actualitate
Ce riscă rezerviștii care nu se prezintă la apelul MApN

Rezerviștii din Capitală și Ilfov au fost chemați la unități de Ministerul Apărării Naționale zilele acestea pentru activități specifice de pregătire în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25. Cei care nu se prezintă la activitățile desfășurate de Ministerul Apărării riscă să primească amenzi de până la 1.251 de lei, conform Legii Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. 


Ministerul Apărării Naționale defășoară până pe 20 octombrie, în București și în Județul Ilfov, un exercițiu de mobilizare în care foștii militari (ofițeri, subofițeri sau soldați gradați profesioniști)  au fost chemați la unitățile militare pentru a participa la activitățile de pregătire. O parte dintre aceștia au criticat modalitatea în care au fost convocați. Un astfel de exemplu îl reprezintă ultramaratonistul Andrei Roșu, care a vorbit într-o postare pe Facebook despre acest ordin de chemare.

„Ar fi fost mult mai util dacă ar fi conținut și câteva informații practice, de bun-simț”

Sportivul s-a plâns de faptul că documentul nu conținea și o serie de informații practice:

  • unde exact se desfășoară exercițiile (în cazarmă sau pe teren)
  • ce tip de echipament trebuie să aducem,
  • dacă trebuie să avem hrană sau apă la noi, –
  • un număr de contact al unității, pentru întrebări sau clarificări.

În documentul primit de Roșu este menționat doar că „cei care au primit ordinul de chemare trebuie să se prezinte la locul și data prevăzute, având asupra lor acest document, livretul militar, actul de identitate și permisul de conducere sau documentele de atestare ale calificărilor avute”. De asemenea, este specificat că persoanele chemate la exercițiu pot cere decontarea cheltuielior aferente transportului.

În documentul primit de la Minister, la articolul cu numărul 80, este menționat faptul că „neprezentarea la exercițiile și antrenamentele de mobilizare” de către cetățenii incorporabili și de către rezerviști reprezintă contravenție. Astfel, încălcarea prevederilor sunt sancționate conofrm articolului 81 cu 2-6 puncte de amendă (între 405 și 1251 de lei).

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Pe cine ne bazăm? „Gheorghiță, Nicușor și Ionuț apără patria”. Doru Bușcu ridiculizează Marea deMobilizare a MApN

Scandalul rezerviști-MApN se amplifică. Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, chemat la INSTRUCȚIE militară. Ce l-a nemulțumit

Mediafax
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Altar de flori şi lumânări pe locul în care mama din Bucureşti a fost omorâtă pe trecere. Şoferul, după gratii
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Excursiile în țară și în străinătate, interzise! Elevii, consemnați în localitate, în Săptămâna Verde și Școala Altfel
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
„Siguranța părului”: Ce ne transmite coafura despre liderii politici
ULTIMA ORĂ Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
17:07
Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
VIDEO Dan Bittman, furat de două ori de dreptul la VOT. „Le mulțumesc și astăzi că nu m-au lăsat să fiu un prost”
16:41
Dan Bittman, furat de două ori de dreptul la VOT. „Le mulțumesc și astăzi că nu m-au lăsat să fiu un prost”
AI AFLAT! Dan Bittman: „În timp ce Nicușor se chinuie, să nu uităm că Bulgaria a fost primită în Visa Waiver”
16:27
Dan Bittman: „În timp ce Nicușor se chinuie, să nu uităm că Bulgaria a fost primită în Visa Waiver”
EXTERNE ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
16:25
ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
VIDEO EXCLUSIV Dan Bittman: „Suntem învrăjbiți pe nimic. Nu sunt banii noștri. Îmi cereți să și mor pentru asta?”
16:16
Dan Bittman: „Suntem învrăjbiți pe nimic. Nu sunt banii noștri. Îmi cereți să și mor pentru asta?”
JUSTIȚIE Un șofer străin de TIR și-a înscenat propria tâlhărie, susținând că i s-au furat 6.000 de euro. Detaliul care l-a dat de gol în fața oamenilor legii
16:15
Un șofer străin de TIR și-a înscenat propria tâlhărie, susținând că i s-au furat 6.000 de euro. Detaliul care l-a dat de gol în fața oamenilor legii