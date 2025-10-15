Ce riscă rezerviștii care nu se prezintă la apelul MApN

Rezerviștii din Capitală și Ilfov au fost chemați la unități de Ministerul Apărării Naționale zilele acestea pentru activități specifice de pregătire în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25. Cei care nu se prezintă la activitățile desfășurate de Ministerul Apărării riscă să primească amenzi de până la 1.251 de lei, conform Legii Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.



Ministerul Apărării Naționale defășoară până pe 20 octombrie, în București și în Județul Ilfov, un exercițiu de mobilizare în care foștii militari (ofițeri, subofițeri sau soldați gradați profesioniști) au fost chemați la unitățile militare pentru a participa la activitățile de pregătire. O parte dintre aceștia au criticat modalitatea în care au fost convocați. Un astfel de exemplu îl reprezintă ultramaratonistul Andrei Roșu, care a vorbit într-o postare pe Facebook despre acest ordin de chemare.

„Ar fi fost mult mai util dacă ar fi conținut și câteva informații practice, de bun-simț”

Sportivul s-a plâns de faptul că documentul nu conținea și o serie de informații practice:

unde exact se desfășoară exercițiile (în cazarmă sau pe teren)

ce tip de echipament trebuie să aducem,

dacă trebuie să avem hrană sau apă la noi, –

un număr de contact al unității, pentru întrebări sau clarificări.

În documentul primit de Roșu este menționat doar că „cei care au primit ordinul de chemare trebuie să se prezinte la locul și data prevăzute, având asupra lor acest document, livretul militar, actul de identitate și permisul de conducere sau documentele de atestare ale calificărilor avute”. De asemenea, este specificat că persoanele chemate la exercițiu pot cere decontarea cheltuielior aferente transportului.

În documentul primit de la Minister, la articolul cu numărul 80, este menționat faptul că „neprezentarea la exercițiile și antrenamentele de mobilizare” de către cetățenii incorporabili și de către rezerviști reprezintă contravenție. Astfel, încălcarea prevederilor sunt sancționate conofrm articolului 81 cu 2-6 puncte de amendă (între 405 și 1251 de lei).

