Deputatul Mihai Fifor(PSD) îi ceartă pe aceia care fac mișto de acțiunea de mobilizare inițiată de Ionuț Moșteanu și identifică drept unic vinovat pentru acest val de glume pe cei din Ministerul Apărării Naționale.

Fostul ministru MApN arată cu degetul, pentru valul de ironii, către Ministerul Apărării Naționale care a transformat activitatea cazonă într-una aruncată în „în derizoriu și superficialitate”.

„Despre bășcălie, seriozitate și rostul mobilizării rezervei armatei Noi, românii, suntem un popor cu umor. Avem un simț al bășcăliei la care puțini ne pot egala. Poate că tocmai asta ne-a ajutat de-a lungul istoriei să trecem prin furtuni fără să ne pierdem speranța. Numai că uneori, bășcălia asta se transformă în derizoriu și superficialitate. Și exact așa s-a întâmplat zilele acestea, când tema mobilizării rezerviștilor a fost tratată cu ironii, glume și articole nervoase. Vinovatul? Desigur – Ministerul Apărării Naționale. În mod normal, poate m-aș fi situat de partea celor chemați la oaste și ajunși prin câmpuri cu Bolt-ul. Dar nu o fac”, scrie Fifor, pe facebook.

Fifor găsește că este necesar ca astfel de mobilizări să aibă loc, iar cei de la Ministerul Apărării „să explice publicului ce se întâmplă, să își asume micile erori de procedură și să comunice limpede: nu e vorba despre război, ci despre pregătire.”

„MApN trebuie să explice publicului ce se întâmplă, să își asume micile erori de procedură și să comunice limpede: nu e vorba despre război, ci despre pregătire. Nu e panică, ci exercițiu. Nu e alarmă, ci normalitate într-un stat care vrea să fie pregătit. Aceste exerciții verifică: capacitatea reală de reacție; evidențele și fluxurile de mobilizare; capacitatea logistică și coordonarea instituțiilor; legătura dintre populație și sistemul de apărare. Într-un context regional complicat, cu un război la graniță și amenințări hibride tot mai dese, România trebuie să fie pregătită, organizată și serioasă. Nu e momentul să râdem de cei care fac exerciții, ci de cei care nu le-ar face niciodată. Siguranța nu se construiește cu glume, ci cu rigoare. Așadar, da — unii funcționari trebuie treziți din somn urgent. Și trimiși ei pe câmpul de instrucție pentru a-și recăpăta forma necesară. Dar mai important este ca noi toți să înțelegem că pregătirea țării nu e un moft, ci o datorie față de generațiile care vin”, mai spune Fifor.

