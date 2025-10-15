Prima pagină » Actualitate » Moșteanu a scăpat iar de armată. Răspunsul oficial al MApN: „Persoanele pot fi chemate doar în situații excepționale”

Luiza Dobrescu
15 oct. 2025, 15:39
Deși este șeful Ministerului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu se înscrie printre bărbații români care nu au satisfăcut stagiul militar obligatoriu la vremea când acesta împlinea vârsta majoratului. Acțiunea de mobilizare a rezerviștilor, care are loc zilele acestea, îl face scăpat și acum de armată. 

Biroul de Presă al MApN a transmis, la solicitarea Gândul, un punct de vedere cu privire la persoanele care fac obiectul acestei mobilizări și dacă se referă și la persoanele care nu au satisfăcut stagiul militar, printre care se numără și actualul ministru Ionuț Moșteanu.

„În legătură cu exercițiul MOBEX B-IF-25, aflat în desfășurare, vă comunicăm că acesta se adresează rezervei operaționale. Această categorie este formată din cei care care au satisfăcut anterior serviciul militar, fie ca militari în termen, fie ca militari profesioniști și care, prin aceste exerciții, își mențin și perfecționează pregătirea.

Persoanele care nu au satisfăcut stagiul militar(indiferent de motiv), nu fac parte din rezerva operațională. Ele sunt încadrate în rezerva generală și pot fi chemate doar în situații excepționale, precum starea de mobilizare, de asediu sau de război, conform Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.”

Ionuț Moșteanu nu a putut fi contactat ca să răspundă dacă are de gând să se înscrie voluntar într-un stagiu de instrucție militară, deși legea nu-l obligă, dar este, totuși, șeful Armatei Române.

