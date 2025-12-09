Prima pagină » Actualitate » Ce s-a întâmplat cu cei trei frați din filmul indian „Lanțul amintirilor” ( „Yaadon Ki Baaraat”)

09 dec. 2025, 15:51, Actualitate
sursa foto: imdb.com

Pentru mulți dintre români, mai ales cei care au crescut în anii ’80–’90, filmul indianLanțul amintirilor” („Yaadon Ki Baaraat”) rămâne strâns legat de serile de la cinematograf, de povești despre familie, de sacrificiu. Cei trei frați din film au devenit personaje memorabile, dar ce s-a întâmplat, în realitate, cu actorii care i-au interpretat?

În film, cei trei frați reprezintă tipologii diferite, însă complementare: unul este responsabil, altul este rebel, altul este visător. Povestea lor, plină de despărțiri dureroase și regăsiri emoționante, a făcut ca publicul să se atașaze rapid de ei. Din păcate, în viața reală, lucrurile nu au mers deloc bine. În film, Dharmendra a jucat rolul lui Shankar, Tariq Hussain Khan l-a interpretat pe Ratan, fratele cel mic, și Vijay Arora pe fratele mijlociu, Vijay.

sursa foto: imdb.com

sursa foto: imdb.com

De-a lungul timpului, doi dintre actorii principali au murit, Dharmendra a murit în 2025 la vârsta de 90 de ani, Vijay Arora a murit în 2007, la doar 63 de ani de cancer la stomac. Vijay și-a pierdut reputația înainte de 2007, atunci când actrița Bindiya Goswami, partenera lui din filmul „Jeevan Jyothi”, a mințit actorul a hărțuit-o în timpul filmărilor. Vijay a fost casatorit cu o fostă model și Miss India, Dilber Debara.

sursa foto: imdb.com

sursa foto: imdb.com

Tariq Hussain Khan a debutat în anul 1973 în pelicula Yaadon Ki Baaraatşi l-a jucat pe fratele cel mic, cântăreţul Monto. Ultimul său film a fost Mera Damad” din 1995. Despre Tariq Hussain Khan nu se mai cunosc însă prea multe, întrucât a preferat să se retragă din lumina reflectoarelor.

