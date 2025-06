Ce s-a întâmplat cu elevul care a luat 4,55 la Limba Română la BAC și se ruga pentru „5 sutimi”. Ce notă a obținut după contestație

Ce s-a întâmplat cu elevul care a luat 4,55 la Limba Română la BAC și se ruga pentru „5 sutimi”. După susținerea probelor scrise la „examenul maturității”, Iosif, candidatul care a devenit viral cu rugămintea sa, a depus contestație. Iată ce notă finală a obținut.

Iosif s-a prezentat la centrul de examen la probele de BAC, în sesiunea de vară. Luase nota 4,55 la proba scrisă la Limba și Literatura Română. Din acest motiv, a decis să depună o contestație. Tot atunci, întrebat de jurnaliști cum s-a descurcat la Bacalaureat, a avut o rugăminte. „Vă rog frumos, dați-mi cinci sutimi! O să fiu rachetă!”, spunea el, atunci.

„Când mi s-a spus că mi se va lua un interviu, sincer… am râs. M-am gândit că e o farsă sau, în cel mai bun caz, o prostie pe care n-o va bagă nimeni în seama. Era o zi ciudată, plină de tensiune și oboseală, și nici prin cap nu-mi trecea că acel moment aparent banal va deveni parte dintr-o poveste reală”, povesteşte Iosif, tânărul care a susținut Bacalaureatul anul acesta.

Ce s-a întâmplat cu elevul care a luat 4,55 la Limba Română la BAC și se ruga pentru „5 sutimi”

Acum, după depunerea contestațiilor, au apărut și rezultatele finale la Bacalaureat. Elevul a avut parte de o surpriză favorabilă, după ce lucrarea i-a fost recorectată. Nota finală este 5.75, candidatul la BAC reușind să treacă pragul minim pentru a nu fi nevoit să repete examenul, în altă sesiune. Acum are posibilitatea să se înscrie la facultate.

„Am vorbit la mișto, fără să cred că vor publica vreodată ceva din ce zic… Și totuși… interviul a apărut. Și apoi… mesajele voastre. Așa că vă mulțumesc tuturor. Pentru fiecare gând bun, pentru fiecare «Bravo» trimis chiar și în tăcere.

Adevărul e că… am reușit. După o contestație care mi-a măcinat nopțile și speranțele, am luat 5.75 și am trecut.​ Am BAC-ul admis. Pot, în sfârșit, să mă înscriu la facultate. Pot să respir. Pot să visez. Pot să-mi fac un viitor. Mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că fără El n-aș fi ajuns aici. Am avut emoții cât pentru o viață întreagă, dar acum simt că cerul e mai aproape. Poate că nu am fost cel mai perfect, dar am fost eu, și asta a fost destul”, a spus Iosif, potrivit Observatornews.ro.

