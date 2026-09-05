Președintele Aleksandar Vucic a declarat sâmbătă că-și propune să devină prim-ministru în cazul în care formațiunea sa politică, Partidul Progresist Sârb, va câștiga alegerile parlamentare de pe 25 octombrie 2026.

Pentru Vucic, care urmează să dizolve formal Parlamentul Serbiei pentru a convoca alegerile, este un test major. El este președintele Serbiei din 2017. A mai fost premier între 2014 și 2017.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

La 2 ani de la tragedia de la Novi Sad, nemulțumirile populației tinere sunt încă la cote mari

Totuși, președintele sârb se confruntă de aproape doi ani cu proteste după prăbușirea copertinei de la gara din Novi Sad, care a ucis 16 oameni.

Alegerile au loc într-o atmosferă de tensiuni politice în timp ce populiștii partidului din care face parte Vucic încearcă să se mențină la putere.

Alegeri organizate într-un climat tensionat

Protestele anti-guvernamentale s-au desfășurat sâmbătă în orașul Nis, în timp ce partidul lui Vucic s-a întrunit pentru a discuta strategii despre campania electorală.

Poliția a înconjurat Teatrul Național pentru a împiedica protestatarii să intre în spațiul unde se desfășoară întâlnirea.

Vucic a spus că va demisiona din funcția de președinte pentru a se alătura oficial campaniei electorale. El a anunțat că alegerile prezidențiale vor avea loc la o dată ulterioară.

Sursa Foto: Hepta