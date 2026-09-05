Președintele Aleksandar Vucic a declarat sâmbătă că-și propune să devină prim-ministru în cazul în care formațiunea sa politică, Partidul Progresist Sârb, va câștiga alegerile parlamentare de pe 25 octombrie 2026.
Pentru Vucic, care urmează să dizolve formal Parlamentul Serbiei pentru a convoca alegerile, este un test major. El este președintele Serbiei din 2017. A mai fost premier între 2014 și 2017.
Totuși, președintele sârb se confruntă de aproape doi ani cu proteste după prăbușirea copertinei de la gara din Novi Sad, care a ucis 16 oameni.
Alegerile au loc într-o atmosferă de tensiuni politice în timp ce populiștii partidului din care face parte Vucic încearcă să se mențină la putere.
Protestele anti-guvernamentale s-au desfășurat sâmbătă în orașul Nis, în timp ce partidul lui Vucic s-a întrunit pentru a discuta strategii despre campania electorală.
Poliția a înconjurat Teatrul Național pentru a împiedica protestatarii să intre în spațiul unde se desfășoară întâlnirea.
Vucic a spus că va demisiona din funcția de președinte pentru a se alătura oficial campaniei electorale. El a anunțat că alegerile prezidențiale vor avea loc la o dată ulterioară.
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