Alertă aeriană în Polonia, din cauza unui atac rusesc la graniță. Mai multe avioane de luptă au fost ridicate de la sol

Autoritățile poloneze au emis sâmbătă după-amiază avertismente pentru locuitorii din sud-estul Poloniei, după ce Rusia a lansat atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei. Forțele Aeriene au ridicat mai multe avioane de la sol, transmite publicația TVPworld.

Centrul Guvernamental pentru Securitate (RCB) a transmis alerte prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă și pe rețelele de socializare și au anunțat că Forțele Aeriene poloneze au ridicat aeronave de la sol din cauza unui „atac aerian rusesc pe teritoriul ucrainean” și că instituția monitorizează situația.

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Avertismentul a fost emis în jurul orei 15:00 pentru locuitorii din regiunile poloneze Lublin și Subcarpatia (Podkarpackie), care se învecinează cu Ucraina.

Totuși, aproximativ o oră mai târziu, RCB a publicat o actualizare pe rețelele de socializare precizând că „amenințarea a încetat”, adăugând că situația a evoluat atât de rapid, încât este posibil ca unii locuitori să nu fi primit deloc alerta inițială, ci doar notificarea privind anularea acesteia.

Proximitatea Poloniei față de Ucraina a făcut ca efectele războiului declanșat de Rusia – aflat în desfășurare de peste patru ani și jumătate – să se resimtă uneori și dincolo de granița poloneză; în trecut, Varșovia a mobilizat în repetate rânduri avioane militare pentru a contracara eventuale drone și rachete rusești.